Algérie: La 10e édition du SIPA organisé du 6 au 9 novembre prochain à Oran

ALGER — La 10e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture "SIPA 2025" se tiendra du 6 au 9 novembre prochain à Oran, avec la participation de plus de 200 exposants nationaux et étrangers, a indiqué mercredi un communiqué de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (Capa), organisatrice de l'événement.

Placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'édition de cette année se tiendra sous le thème "Pêche et aquaculture, innovation et partenariats", précise le communiqué, soulignant qu'une large participation est attendue à cette manifestation.

Outre les exposants, cette édition sera ponctuée par la participation d'organisations internationales, d'instances financières et d'experts de plusieurs pays, ainsi que d'une délégation officielle et de délégations professionnelles du Sultanat d'Oman, invité d'honneur du Salon.

Organisé tous les deux ans, le Salon "SIPA" est considéré comme "l'une des principales manifestations économiques et scientifiques spécialisées dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture en Algérie et en méditerranée", détaille le communiqué, mettant en avant "l'évolution remarquable de ce salon depuis son lancement il y a vingt ans".

Intervenant dans le cadre d'une approche nationale visant la valorisation de l'économie bleue, cet événement devrait constituer un espace à même de promouvoir les opportunités d'investissement offertes dans le secteur, notamment dans les domaines de l'aquaculture, de la construction navale, des industries de transformation, des techniques de conditionnement et de distribution, ainsi que dans les domaines du financement et de l'assurance maritimes, selon le communiqué.

En outre, le "SIPA 2025" verra l'organisation d'ateliers techniques et de conférences scientifiques, et ce, en partenariat avec des organisations régionales et internationales, à l'instar de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Initiative OuestMed.

Le Salon prévoit également un espace dédié aux Start-up et aux projets innovants, afin de renforcer l'utilisation de la technologie dans les chaines de valeurs maritimes, et de permettre aux jeunes de présenter leurs projets devant les investisseurs et les bailleurs de fonds.

Le Salon sera également une opportunité pour conforter la place de l'Algérie en tant que "centre régional de coopération arabo-africaine dans le domaine de la pêche, d'autant plus que l'évènement verra des rencontres de partenariat et de coopération entre les acteurs nationaux et internationaux, considérant la présence africaine et arabe croissante à cette édition", selon les organisateurs.

SIPA 2025 constitue "une opportunité exceptionnelle de promouvoir les conclusions issues de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) prévue en Algérie, ce qui permettra de susciter l'intérêt des participants et les inviter à prendre part à l'IATF".

Dans ce cadre, la Capa a relevé que l'Algérie visait, à travers ce rendez-vous, à drainer des investissements, à encourager l'innovation et à soutenir la coopération internationale dans ce secteur considéré comme "l'un des futurs fondements de la sécurité alimentaire et du développement durable dans le pays".