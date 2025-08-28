Algérie: La 10e édition du SIPA organisé du 6 au 9 novembre prochain à Oran

27 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La 10e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture "SIPA 2025" se tiendra du 6 au 9 novembre prochain à Oran, avec la participation de plus de 200 exposants nationaux et étrangers, a indiqué mercredi un communiqué de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (Capa), organisatrice de l'événement.

Placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'édition de cette année se tiendra sous le thème "Pêche et aquaculture, innovation et partenariats", précise le communiqué, soulignant qu'une large participation est attendue à cette manifestation.

Outre les exposants, cette édition sera ponctuée par la participation d'organisations internationales, d'instances financières et d'experts de plusieurs pays, ainsi que d'une délégation officielle et de délégations professionnelles du Sultanat d'Oman, invité d'honneur du Salon.

Organisé tous les deux ans, le Salon "SIPA" est considéré comme "l'une des principales manifestations économiques et scientifiques spécialisées dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture en Algérie et en méditerranée", détaille le communiqué, mettant en avant "l'évolution remarquable de ce salon depuis son lancement il y a vingt ans".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant dans le cadre d'une approche nationale visant la valorisation de l'économie bleue, cet événement devrait constituer un espace à même de promouvoir les opportunités d'investissement offertes dans le secteur, notamment dans les domaines de l'aquaculture, de la construction navale, des industries de transformation, des techniques de conditionnement et de distribution, ainsi que dans les domaines du financement et de l'assurance maritimes, selon le communiqué.

En outre, le "SIPA 2025" verra l'organisation d'ateliers techniques et de conférences scientifiques, et ce, en partenariat avec des organisations régionales et internationales, à l'instar de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Initiative OuestMed.

Le Salon prévoit également un espace dédié aux Start-up et aux projets innovants, afin de renforcer l'utilisation de la technologie dans les chaines de valeurs maritimes, et de permettre aux jeunes de présenter leurs projets devant les investisseurs et les bailleurs de fonds.

Le Salon sera également une opportunité pour conforter la place de l'Algérie en tant que "centre régional de coopération arabo-africaine dans le domaine de la pêche, d'autant plus que l'évènement verra des rencontres de partenariat et de coopération entre les acteurs nationaux et internationaux, considérant la présence africaine et arabe croissante à cette édition", selon les organisateurs.

SIPA 2025 constitue "une opportunité exceptionnelle de promouvoir les conclusions issues de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) prévue en Algérie, ce qui permettra de susciter l'intérêt des participants et les inviter à prendre part à l'IATF".

Dans ce cadre, la Capa a relevé que l'Algérie visait, à travers ce rendez-vous, à drainer des investissements, à encourager l'innovation et à soutenir la coopération internationale dans ce secteur considéré comme "l'un des futurs fondements de la sécurité alimentaire et du développement durable dans le pays".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.