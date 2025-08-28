Algérie: Renouvellement du parc national de bus - Les décisions du président de la République largement saluées par les conducteurs et les citoyens

27 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au renouvellement du parc national de bus et au renforcement de la sécurité routière, ont été largement saluées par les conducteurs, les propriétaires de bus et les citoyens en général, qui voient dans ces mesures un pas important dans le processus de réforme du secteur des transports.

Les conducteurs et propriétaires de bus de transport de voyageurs rencontrés par l'APS, mercredi, à travers différentes gares routières de la capitale, ont salué les conclusions de la réunion présidée par le président de la République, notamment la décision d'importation immédiate de 10.000 bus neufs et d'importation massive de divers types de pneus pour véhicules.

Parmi eux, Farid, chauffeur rencontré au niveau de la station de Bir Mourad Raïs, estime que ces décisions permettront d'offrir un service de transport public sûr, avec un plus grand confort pour tous les passagers.

Pour son collègue Rabah, l'importation de nouveaux bus embellira l'environnement et rassurera les voyageurs.

De son côté, Mohamed, chauffeur de bus rencontré à la station de Tafourah (Alger centre), a jugé "nécessaire" le renouvellement du parc à travers l'importation immédiate de bus, au vu de l'état actuel de nombreux véhicules, appelant ses collèges chauffeurs à prendre, de leur côté, toutes les mesures requises en matière d'entretien des bus et de réparation des pannes.

A la Gare routière du Caroubier, les chauffeurs ont, eux aussi, accueilli favorablement ces décisions, affirmant que la sécurité routière doit toujours rester en tête des priorités dans ce secteur.

Parmi eux, Abbad, propriétaire de bus de transport inter-wilayas, a appelé à plafonner la durée de circulation des véhicules de transport public, en vue de garantir la sécurité des passagers, soulignant, par là même, l'importance de la décision d'importation de pneumatiques.

Les chauffeurs interrogés considèrent que la révision des modalités de délivrance du permis de conduire, l'imputation de la responsabilité civile aux auteurs d'accidents de la route, le contrôle périodique des conducteurs et le renforcement des centres de contrôle pour détecter une éventuelle consommation de drogues ou de substances psychotropes, contribueront à endiguer les phénomènes négatifs observés sur les routes.

Par ailleurs, plusieurs citoyens se sont félicités de l'intérêt accordé par l'Etat au renouvellement du parc national de bus, estimant que ces mesures permettront d'améliorer la sécurité des voyageurs et la qualité des services fournis.

