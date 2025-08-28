ALGER — La Fédération algérienne de football (FAF), a dévoilé mercredi les arbitres désignés pour diriger les deux prochaines rencontres de l'équipe nationale : le jeudi 4 septembre face au Botswana au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (20h00), et le lundi 8 septembre devant la Guinée, à Casablanca (17h00), comptant respectivement pour les 7e et 8e journées (Gr.G), des qualifications de la Coupe du monde 2026.

Pour le match face au Botswana, le Burundais Pacifique Ndabihawenimana a été retenu comme arbitre principal. Il sera assisté de ses compatriotes Emery Niyongabo et Rénovat Bizumuremyi, tandis que Georges Gatogato officiera en tant que quatrième arbitre.

Le rendez-vous face au "Syli national", la direction du jeu a été confiée à un quatuor rwandais conduit par Samuel Wikunda. Il sera secondé par Dieudonné Mutuyimana et Didier Ishimwe, alors qu'Abdoul Karim Twagirumukiza assurera le rôle de quatrième arbitre.

Au terme de la 6e journée disputée en mars dernier, la sélection nationale trône en tête du groupe G avec 15 points, à trois longueurs de son poursuivant direct, le Mozambique (12 pts). Le Botswana et l'Ouganda suivent à la troisième place avec 9 points, devant la Guinée (7 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec 1 point.

Les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).