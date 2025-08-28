Algérie: Ain Defla - Rebiga inspecte plusieurs projets relevant du secteur des moudjahidine

AIN DEFLA — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a effectué, mercredi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Ain Defla, où il a passé en revue plusieurs projets et infrastructures relevant de son secteur, en présence des autorités locales.

A cette occasion, le ministre a donné le coup d'envoi de l'opération de restauration des cimetières des chouhada des communes de Hassania, Djellida et Oued El Djemaa, inscrite au programme sectoriel de l'année 2025.

Rebiga s'est également rendu au centre de torture "Beit Saouda" à Miliana, un site historique restauré en 2023 dans le cadre des efforts du ministère visant la préservation de la Mémoire nationale.

Dans la même ville, il a visité la manufacture d'armes "Emir Abdelkader", un monument datant du XIXe siècle et lié aux résistances populaires menées par l'Emir Abdelkader contre l'occupant français.

Le ministre s'est, par ailleurs, enquis des travaux de restauration et d'aménagement en cours au centre de repos des moudjahidine de Hammam Righa.

Il a insisté, sur place, sur la nécessité de respecter les délais de livraison afin d'améliorer l'accueil réservé aux moudjahidine et à leurs ayants droit.

Rebiga a également rendu des visites à domicile à plusieurs moudjahidine, dont Saâdaoui Mohamed dit "Akchiche", Abdelkader Djaâfar dit "Nacer" et Derani Maamar dit "Derraini", réaffirmant l'attachement constant de l'Etat à la prise en charge de cette frange de la société et à la fidélité aux sacrifices qu'ils ont consenti pour la patrie.

Sur un autre registre, le ministre a supervisé le lancement d'une opération de prise en charge médicale au profit de ressortissants palestiniens hébergés dans les centres de repos des moudjahidine.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une caravane médicale organisée sous l'égide du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, destinée à assurer des consultations médicales et traitements spécialisés aux familles palestiniennes prises en charge au niveau de ces centres.

Une démarche qui traduit, a-t-il souligné, "la dimension humanitaire et solidaire que l'Algérie accorde à cette communauté".

Rebiga a aussi présidé une cérémonie de distinction en l'honneur de ressortissants palestiniens lauréats de différents examens scolaires, organisée à la salle des conférences du complexe touristique thermal de Hammam Righa.

"L'Algérie a toujours été et demeure un soutien indéfectible au peuple palestinien", a-t-il rappelé, à l'occasion.