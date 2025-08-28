Tunisie: Zenzri reçoit le rapport annuel de la Banque centrale et insiste sur l'indépendance économique du pays

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

La cheffe du gouvernement, Sara Zafrani Zenzri, a reçu, mercredi 27 août 2025, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouhair Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de l'institution pour l'année 2024.

Lors de cette rencontre, Sara Zafrani Zenzri a souligné le rôle central de la Banque centrale dans le soutien aux efforts de l'État dans les domaines monétaire et économique. Elle a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur ses propres capacités et de ne pas céder à des pressions extérieures, conformément aux orientations de la présidence de la République dirigée par Kaïs Saïed.

Elle a en outre salué le rôle de la Banque centrale de Tunisie, en tant qu'établissement public essentiel, dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'État selon les choix découlant de la volonté du peuple.

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale, Fathi Zouhair Nouri, a mis en avant l'importance de la concertation entre le gouvernement et la Banque centrale dans le domaine de la politique économique afin de servir au mieux l'intérêt national. Il a ajouté que la Tunisie a poursuivi ses efforts pour atteindre la stabilité macroéconomique et a réussi à améliorer le taux de croissance économique, à maîtriser l'inflation, à maintenir les réserves de devises et à préserver la valeur du dinar tunisien.

Le gouverneur a aussi précisé qu'en matière de politique monétaire, malgré les progrès tangibles dans la trajectoire descendante de l'inflation, le taux d'intérêt directeur a été réduit de 50 points de base le 26 mars 2025.

À cette occasion, la cheffe du gouvernement a salué les résultats obtenus, en particulier le contrôle de l'inflation, du taux de change et des réserves de devises, et a appelé à intensifier les efforts pour concilier croissance économique et justice sociale tout en renforçant les piliers de l'État social.

