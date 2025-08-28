Tunisie: Projet Elmed - Fin du tri des offres pour le câble sous-marin qui reliera Tunis à la Sicile

La commission technique chargée du suivi du projet de raccordement électrique entre la Tunisie et l'Italie, « Elmed », a annoncé mercredi l'achèvement de l'évaluation conjointe de l'appel d'offres pour la réalisation du câble sous-marin à courant continu haute tension, selon un communiqué du ministère de l'Industrie.

La première phase de tri des offres pour la construction des stations de conversion du courant continu en courant alternatif, situées à Mlaâbi (Nabeul) et Portana (Sicile, Italie), est désormais terminée. La réunion s'est tenue sous la supervision de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, en présence du secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, ainsi que de représentants de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz et de l'Agence immobilière industrielle.

Les participants ont passé en revue les étapes réalisées depuis avril 2023, rappelant que la station de Mlaâbi sera la première en Tunisie à convertir le courant continu en courant alternatif à haute tension. La commission a également discuté des prochaines étapes et insisté sur la nécessité de respecter les standards de qualité et de transparence, tout en renforçant la coordination entre les parties pour éviter tout retard technique ou administratif.

Le projet « Elmed » comprend un câble sous-marin de 220 km, à courant continu haute tension de 500 kV et d'une capacité de 600 MW, ainsi que deux stations de conversion électrique, permettant de relier les réseaux tunisien et italien.

Sa mise en service est prévue pour fin 2028, pour un coût total estimé à près d'un milliard d'euros. Le ministère souligne l'importance du projet pour diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, renforcer la sécurité énergétique et préparer la Tunisie à l'intégration dans le futur marché euro-africain de l'électricité.