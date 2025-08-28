Tunisie: Le pays et la Corée du Sud signent pour la mise en place d'un système électronique intégré d'origine

Un document intitulé "Procès-verbal de réunion", relatif à la mise en place d'un système électronique intégré d'origine, a été signé mercredi 27 août 2025 au siège de la Direction générale des douanes.

Ce système sera réalisé en coopération entre la douane tunisienne et son homologue sud-coréenne. La signature, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale et de la numérisation des procédures douanières tunisiennes, s'est déroulée entre le Directeur général des douanes tunisiennes et le Directeur général du bureau des affaires internationales de la douane coréenne, en présence d'une délégation coréenne et des responsables de la douane tunisienne.

Ce système permettra aux opérateurs économiques et à la douane tunisienne de gérer électroniquement les règles d'origine prévues dans le cadre des accords de libre-échange, assurant ainsi une application efficace de ces accords.

Le procès-verbal de réunion comporte une série d'engagements et d'obligations de la part des deux parties, tunisienne et coréenne, afin de garantir la réussite des différentes étapes de la mise en place de ce système électronique.