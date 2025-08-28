Tunisie: Vers la réalisation de nouvelles stations de péage

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

Sous la supervision du ministre de l'Équipement et du Logement, Salah Zouari, une séance de travail s'est tenue mercredi pour faire le point sur l'avancement des projets d'autoroutes. La réunion a réuni le chef de cabinet Kais Bel Dhiaf, le président-directeur général de Tunisie Autoroutes, Ahmed Ezzedine, ainsi que plusieurs cadres du ministère et de la société.

Selon le ministère, les projets concernent notamment la démolition de la station de Sousse, la réalisation de nouvelles stations de péage sur l'autoroute Gabès-Medenine-Ras Jdir, ainsi que l'avancement des travaux dans les espaces de services et la nouvelle aire de repos.

La séance a également porté sur le suivi des projets d'entretien et de sécurité sur l'ensemble du réseau autoroutier, incluant l'élimination des herbes parasites, l'élagage des arbres et l'aménagement paysager, afin de garantir la sécurité des usagers.

Le ministre a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement des travaux en cours pour assurer la pérennité de la société, renforcer la sécurité routière et améliorer les services offerts aux citoyens.

À ce jour, 743 km d'autoroutes sont exploités en Tunisie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.