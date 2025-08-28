Tunisie: L'OTIC lance une campagne nationale contre la hausse des prix

L'Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC) a annoncé, mercredi, le lancement d'une campagne nationale de lutte contre la hausse des prix.

Cette campagne commencera par le secteur des viandes rouges, avant de s'étendre progressivement à tous les produits et services ayant connu une envolée excessive des prix, précise l'organisation.

L'OTIC a appelé, dans ce cadre, les ministères de l'Agriculture et du Commerce ainsi que les structures de contrôle gouvernementales à déterminer le coût réel de production de la viande rouge, afin de garantir que la baisse du prix des aliments pour bétail se reflète effectivement sur le prix de la viande sur le marché. Cette mesure vise à protéger le pouvoir d'achat et à assurer un minimum de conditions de vie dignes pour les citoyens.

L'organisation a également souligné l'importance de rendre public ce coût et de fixer un plafond maximal pour la marge bénéficiaire sur l'ensemble de la chaîne de distribution, de la production à la vente, chez les grossistes comme chez les détaillants. L'objectif est de concilier les intérêts des agriculteurs et les droits des consommateurs.

Par ailleurs, l'OTIC a insisté sur le renforcement du contrôle de l'abattage des femelles et sur l'encadrement de leur importation, afin de soutenir le cheptel national.

Selon l'organisation, la campagne s'articule autour de plusieurs axes, notamment la dénonciation des circuits de monopole et de spéculation, responsables de l'augmentation injustifiée des prix. Elle appelle également à une intervention urgente de l'État, à l'application stricte de la loi envers les contrevenants, à l'encouragement de la production tunisienne et à la fixation de prix basés sur le coût réel de production.

L'OTIC a rappelé que la protection du pouvoir d'achat n'est pas un simple slogan, mais un devoir national essentiel pour garantir une vie digne à tous les citoyens.