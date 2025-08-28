Afrique: Japan's Credit Rating (Agence japonaise de notation de crédit) confirme la note A-/stable d'Afreximbank

communiqué de presse

L’agence Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) a confirmé la note de crédit émetteur « A- » de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), avec une perspective stable.

Cette notation reflète l’évaluation par JCR du solide positionnement stratégique d’Afreximbank, de son cadre robuste de gestion des risques, de sa rentabilité constante, de ses politiques de liquidité prudentes et de sa base de capital résiliente. JCR a également noté le rôle important de la Banque dans le soutien au financement du commerce et au développement économique en Afrique et dans les Caraïbes.

L’agence de notation a déclaré qu’elle s’attend à ce que la note d’Afreximbank reste stable au cours des 12 à 18 prochains mois, malgré les défis macroéconomiques externes et les pressions potentielles dans son environnement opérationnel.

Réagissant à cette annonce, M. Denys Denya, Premier Vice-Président Exécutif d’Afreximbank, a affirmé que cette confirmation renforce la crédibilité de la Banque sur les marchés mondiaux et met en évidence son importance systémique pour l’Afrique. « La notation de JCR souligne nos fondamentaux solides et nos pratiques prudentes de gestion des risques », a-t-il déclaré. «« Elle renforce notre capacité à diversifier nos sources de financement, notamment en accédant aux marchés de capitaux japonais, afin de poursuivre notre mandat de promotion et de financement du commerce intra- et extra-africain ».

M. Denya a réaffirmé l’engagement indéfectible d’Afreximbank envers ses États membres, ses partenaires et ses clients, soulignant que sa performance régulière, même en période difficile, a été un moteur clé de sa solidité de crédit. « Cette notation témoigne de la résilience et de l’orientation stratégique de la Banque, qui nous permettent de mobiliser des ressources pour stimuler le commerce et le développement en Afrique et dans les Caraïbes », a-t-il ajouté.

La confirmation de JCR devrait renforcer la confiance des investisseurs et des parties prenantes, soutenant les efforts continus d’Afreximbank pour élargir sa base mondiale de financement et accroître sa présence sur le marché.

Dans ce cadre, Afreximbank a mené à bien son émission inaugurale d’obligations Samurai au Japon en 2024, levant 81,3 milliards de yens (soit 530 millions de dollars US). Cette opération, qui a attiré une forte participation d’un large éventail d’investisseurs institutionnels japonais, a mis en évidence l’attrait croissant de la Banque sur les marchés de capitaux internationaux et sa capacité à mobiliser des ressources au-delà de ses zones géographiques traditionnelles. Le succès de l’émission démontre une fois de plus la crédibilité et la capacité d’Afreximbank à trouver des solutions de financement innovantes à l’appui de son mandat.

À propos d’Afreximbank :

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l’Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d’ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d’assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.afreximbank.com



