Sénégal: Inondations - La situation sous contrôle à Touba, selon l'ONAS

27 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le chef du service de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) de Touba-Mbacké, Moustapha Rahim Wilson, a assuré mercredi que la situation des inondations dans la commune de Touba est sous contrôle, grâce au bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement.

"Le niveau est sous contrôle et la station de pompage de Nguélémou fonctionne correctement, ce qui nous permet d'évacuer toutes ces zones", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS, au quartier Nguiranène.

La situation était difficile, mais grâce au dispositif de pompage, plusieurs zones ont été libérées des eaux pluviales, selon M. Wilson.

Il a souligné que le système d'évacuation des quartiers Nguiranène et Niari Cafétéria dépend du bassin de Nguélémou, dont les débordements sont souvent à l'origine du refoulement des eaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef du service de l'ONAS a présenté ses excuses aux populations impactées par ces désagréments et assuré de la mobilisation de ses équipes pour soulager les habitants.

"Si toutes les stations fonctionnent à plein régime et que la ville n'est pas confrontée à de fortes pluies répétitives, la situation restera gérable", a assuré Moustapha Rahim Wilson, selon qui la situation est également sous contrôle à Keur Niang.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.