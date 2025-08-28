Sénégal: Mpox - Awa Marie Coll Seck appelle à la vigilance

27 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Professeur Awa Marie Coll Seck, spécialiste des maladies infectieuses a appelé, mercredi, à la vigilance après la confirmation du premier cas de Mpox à Dakar.

" C'est d'abord l'alerte. Il y a un cas [de Mpox], il n'y a pas 100 pour le moment, mais il faut être vigilant. La vigilance doit être de mise", a insisté Professeur Awa Marie Coll Seck qui était en visite à l'APS, en prélude à la 8éme édition du Forum Galien Afrique prévue à Dakar, du 28 au 31 octobre 2025.

"Le fait qu'on ait un cas et des cas contacts identifiés, c'est ça la surveillance. Avant même qu'on ait un cas, il faut surveiller, former les médecins pour que, dés qu'on [détecte] un cas, ils puissent informer", a-t-elle ajouté.

Pour la spécialiste des maladies infectieuses, "il faut dire la vérité, communiquer vrai, pour que les populations puissent prendre [leurs] dispositions" afin d'éviter la propagation du Mpox, appelé aussi variole du singe.

Pr Awa Marie Coll Seck a en effet rappelé que "le Mpox est une maladie contagieuse pour laquelle on prend des mesures simples, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène des mains".

Mais le plus important, selon elle, "c'est d'être vigilant et d'aller se faire consulter dès qu'on voit des boutons qui font penser à la maladie".

Lire l'article original sur APS.

