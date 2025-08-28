Sénégal: Kafountine - 34 candidats à l'émigration clandestine arrêtés par la gendarmerie

Ziguinchor — Les éléments de la brigade de gendarmerie de Kafountine ont interpellé 34 candidats à l'émigration irrégulière à l'issue d'une opération menée dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-on appris du maire de cette commune de la région de Ziguinchor (sud).

"En collaboration avec les populations, les éléments du commandant Coly Ngom de la brigade de gendarmerie de Kafountine ont déjoué un départ programmé à Kafountine", a-t-il expliqué en parlant de cette opération.

Les 34 migrants irréguliers ont pu être arrêtés ce mardi, vers 3 heures du matin, et sont entre les mains de la gendarmerie, a ajouté l'édile.

Selon lui, parmi ces candidats à l'émigration irrégulière "se trouvent quatre femmes dont deux Sénégalaises, une Gambienne et une Mauritanienne".

"Une de ces femmes était avec ses deux enfants mineurs, une fille et un garçon", a précisé le maire de Kafountine.