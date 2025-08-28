Sénégal: Kaolack - Le PAPSE signe des contrats de performance avec des maîtres coraniques

Kaolack — Le ministère de l'Education nationale, à travers le Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE), a signé des contrats de performance (CDP) avec des maîtres coraniques de Kaolack (centre), marquant une nouvelle étape dans la modernisation et l'intégration des daaras (écoles coraniques) au système éducatif sénégalais.

"Cet acte est le dernier jalon qui déclenche le financement et l'appui du PAPSE pour l'ensemble des daaras du Sénégal", a déclaré, mardi, El Hadji Saliou Ngom, coordonnateur du projet.

Selon lui, cette contractualisation est l'aboutissement d'un long processus d'identification des écoles coraniques éligibles, la demande étant largement supérieure à l'offre.

Les contrats de performance visent à matérialiser les engagements de l'Etat avec les daaras et à mesurer les résultats attendus de cet accompagnement, a expliqué M. Ngom. Ils permettront également d'évaluer l'implication des maîtres coraniques et des acteurs de l'enseignement arabo-islamique dans l'amélioration de la qualité éducative.

Au total, 1 098 écoles coraniques seront concernées à l'échelle nationale, en deux phases : 600 dans la première et 498 dans la seconde. Ce programme, appuyé par la Banque mondiale, mobilise une enveloppe globale de plus de 7,2 milliards de francs CFA, destinée à fournir aux daaras bénéficiaires un paquet complet de services éducatifs et institutionnels.

Pour Amadou Dia, Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaolack commune, cette démarche s'inscrit dans la continuité des efforts du ministère pour contractualiser avec les établissements scolaires afin d'améliorer les performances.

Cette fois-ci, il s'agit des écoles coraniques, qui occupent une place centrale dans le dispositif éducatif, particulièrement dans une ville religieuse comme Kaolack", a-t-il souligné.

Dans l'académie de Kaolack, une quarantaine de daaras ont été retenus pour cette phase. L'IEF assurera leur accompagnement, leur encadrement et leur appui institutionnel après la signature des CDP.

De son côté, le directeur des daaras au ministère de l'Éducation nationale, Babacar Samb, a insisté sur l'importance de cette étape dans le processus de modernisation des écoles coraniques.

"L'Etat du Sénégal a fait le choix fort d'intégrer les daaras dans le système éducatif. Un projet de loi portant statut du daara est en cours, un curriculum validé est déjà mis en oeuvre dans certaines régions, et des efforts sont entrepris pour améliorer le cadre physique des daaras", a-t-il rappelé.