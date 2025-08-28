Sénégal: Oussouye - Décès du roi de Kagnout, Simengbouhal Sambou

Ziguinchor — Le roi de Kagnout (sud), Simengbouhal Sambou, est décédé dans la nuit du mardi à mercredi à l'hôpital régional de Ziguinchor a-t-on appris mercredi auprès de sa famille.

Kagnout, une localité de Basse-Casamance située à proximité de la rive gauche de l'estuaire du fleuve Casamance, dans le département d'Oussouye, est constituée de trois villages officiels : Kagnout Bouhibane, Kagnout Ebrouaye et Kagnout Houyoho.

Le défunt avait été intronisé roi en 2019.

"Simengbouhal Sambou était un jeune plein d'avenir. Le choix porté sur lui avait suscité un grand espoir, non seulement pour Kagnout, mais pour toute la contrée. Ce que nous retenons de lui, c'est son esprit d'ouverture, son instinct fédérateur et sa vision révolutionnaire pour le développement de sa localité", a dit à des journalistes Gustave Bénédict, un proche du défunt roi et habitant de Kagnout.