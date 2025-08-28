Tunisie: Journées Théâtrales de Carthage - Le rendez-vous est enfin fixé

La 26e édition des Journées théâtrales de Carthage se tiendra du 22 au 29 novembre 2025. Une édition dont les dates ont tardé à être fixées laissant pressentir d'éventuels annulation ou report.

Le Comité directeur du Festival international des Journées théâtrales de Carthage (JTC) annonce la tenue de sa 26e édition du 22 au 29 novembre 2025. Fidèle à son rôle de vitrine et de carrefour des créations théâtrales, le festival ouvre depuis 3 semaines les candidatures pour ses différentes sections, avec une date limite fixée au 31 août 2025. Dernier rappel pour une édition fort attendue.

Créées en 1983, les Journées théâtrales de Carthage sont nées dans la continuité des Journées cinématographiques de Carthage. Elles constituent aujourd'hui l'un des rendez-vous artistiques les plus importants de la scène arabe et africaine.

Conçu comme un espace de dialogue et de circulation des œuvres, le festival s'est imposé comme un lieu de reconnaissance, de rencontre et d'innovation, où se croisent les dramaturgies du Sud et celles du monde entier. Au fil des éditions, les JTC ont accueilli de grands metteurs en scène, révélé de jeunes compagnies et offert au public tunisien et international une programmation riche qui conjugue engagement, recherche esthétique et ouverture sur la diversité des pratiques théâtrales.

Pour l'édition 2025, les compagnies et artistes sont invités à postuler dans l'une des sections suivantes :

Compétition officielle et représentations parallèles : ouverte aux structures théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines. Expressions théâtrales de l'immigration : dédiée aux dramaturges tunisiens, arabes et africains de la diaspora.

Théâtre du Monde : accueillant les spectacles et performances de compagnies professionnelles non arabes et africaines. En s'ouvrant aux expressions issues des migrations comme aux créations venues d'horizons divers, les JTC confirment leur vocation: faire du théâtre un langage universel et un espace de réflexion sur le monde contemporain. La 26e édition promet ainsi de poursuivre l'élan de ses prédécesseurs, entre fidélité aux racines arabes et africaines et ouverture aux nouvelles scènes internationales.