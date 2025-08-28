Tunisie: 400 tonnes de PCB bientôt neutralisées dans un vaste projet environnemental

Le ministère de l'Environnement a annoncé, mercredi, le lancement d'un projet de collecte, de transport et de traitement des polluants organiques persistants, en particulier les polychlorobiphényles (PCB) présents dans les transformateurs électriques.

Au total, 400 tonnes de déchets contenant des PCB, issues des établissements publics et des entreprises privées, seront traitées, a indiqué le ministère.

Lors d'une séance de travail tenue mercredi matin, en présence de représentants des Nations Unies, d'organismes publics et de sociétés privées, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a souligné l'importance de renforcer les efforts afin d'assurer le bon déroulement de l'opération dans les délais impartis.

Communément appelés PCB, et connus en Tunisie sous les noms commerciaux Pyralène ou Askarel, ces composés chimiques sont principalement utilisés comme fluides dans les transformateurs et condensateurs électriques, selon l'Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

En raison de leurs effets nocifs sur la santé et l'environnement, leur production et leur commercialisation ont été interdites par la communauté internationale. La Tunisie, qui n'a jamais produit de PCB, en a interdit l'importation et l'utilisation dès 1987, selon la même source.

