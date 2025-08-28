Tunisie: Tataouine - Géoparc frappe aux portes de l'Unesco

Le rapport soumis à l'Unesco en vue de l'attribution du label international de parc géologique au Sud-Est tunisien commence à prendre forme pour être finalisé. Il englobe diverses zones touristiques et géologiques à travers les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès.

L'Office national des mines a initié le projet du Géoparc du Dahar dans le Sud-Est en 2016. Un dossier de candidature a été envoyé à l'Unesco en novembre 2024, après l'achèvement de toutes les étapes requises. Ce projet exemplaire est le premier du genre en Tunisie et le troisième au niveau africain (après le Maroc et la Tanzanie).

Le projet du Géoparc du Dahar s'étend sur une superficie impressionnante de 6.000 km², couvrant la chaîne de montagnes du Dahar à cheval sur les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès.

Ce territoire exceptionnel recèle une richesse patrimoniale inestimable, tant sur le plan géologique que culturel, offrant un témoignage unique de l'histoire de la Terre et de l'ingéniosité humaine. L'obtention du label Unesco serait une reconnaissance de cette richesse et une formidable opportunité de valorisation et de préservation de ce trésor national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des experts de renom à Tataouine : l'ultime étape pour le Géo parc, un jalon pour le tourisme saharien tunisien

Dans ce cadre, la région de Tataouine est actuellement le théâtre d'un événement capital pour la valorisation du patrimoine naturel. La visite de deux éminents experts de l'Unesco, un Français et un Belge, a eu pour mission l'évaluation du terrain du projet de création des parcs biologiques dans le Sud-Est.

Cette visite fait suite à un rapport méticuleusement élaboré et soumis à l'Unesco, avec l'ambition suprême d'obtenir la prestigieuse labellisation de Géoparc mondial Unesco pour le Sud-Est tunisien. Ce sceau d'excellence, s'il est accordé, propulsera cette région au rang des sites géologiques d'importance planétaire.

Ce projet audacieux, initié en 2016 par l'Office national des mines, vise à ériger le «Géo parc du Dahar» comme un fleuron du patrimoine tunisien.

Le dossier de candidature, fruit d'un travail acharné et de la finalisation de toutes les étapes préparatoires, a été officiellement déposé auprès de l'Unesco le 28 novembre 2024. Il représente une avancée pionnière pour la Tunisie, étant le premier de son genre dans le pays et le troisième sur le continent africain, après les exemples réussis du Maroc et de la Tanzanie.

L'ampleur du «Géoparc du Dahar» est colossale, elle englobe la majestueuse chaîne de montagnes du Dahar, qui traverse des portions des gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès. Ce territoire inestimable recèle un trésor de formations géologiques millénaires, de paysages à couper le souffle et d'un patrimoine culturel troglodyte unique au monde. L'obtention du label Unesco ne serait pas seulement une reconnaissance internationale de cette richesse intrinsèque ; elle constituerait un catalyseur puissant pour le tourisme saharien.

En attirant des visiteurs épris de géotourisme, de découverte culturelle et d'aventure authentique, le géoparc insuffle une nouvelle dynamique économique, créant des opportunités d'emploi et promouvant un tourisme durable et respectueux de cet environnement désertique si singulier. Cette initiative est une promesse de rayonnement et de prospérité pour toute la région saharienne tunisienne.