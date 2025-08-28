Tunisie: Pêche côtière à Skhira - Un projet tuniso-italien de 25 millions pour booster le port

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le commandant du port de pêche de Skhira, dans le gouvernorat de Sfax, Adel Amari, a annoncé que la production annuelle locale en ressources halieutiques atteint environ 250 tonnes, selon les dernières statistiques de 2024.

Le port, qui s'étend sur 3 hectares dont 2,6 réservés aux bassins, abrite actuellement près de 150 embarcations de pêche côtière, dont 75 équipées de moteurs, ainsi qu'une dizaine d'unités de pêche du poisson bleu.

Dans le cadre d'un projet de réaménagement et de modernisation estimé à 25 millions de dinars, et inscrit dans la coopération technique tuniso-italienne, il est prévu la rénovation des quais et des équipements de levage, l'installation de deux quais flottants, l'aménagement d'un marché de gros du poisson sur 230 m² et la création d'un espace de réparation des filets de 140 m².

Le projet comprend également l'aménagement d'une aire d'entretien des embarcations, l'installation d'une cale de halage, le renforcement des réseaux d'éclairage, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que la construction de nouveaux espaces.

Selon Adel Amari, ce projet devrait permettre un saut qualitatif dans la productivité du port et faciliter le travail des pêcheurs. Il a toutefois précisé que sa réalisation avait été retardée par certaines difficultés, notamment la détermination de l'emplacement des sédiments marins extraits. Ce problème a été résolu à la suite d'une réunion tenue le 27 mai 2025 avec les autorités locales.

