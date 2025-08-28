Tunisie: 9,5 millions de dinars pour la restructuration d'une entreprise agroalimentaire

La commission de gestion de la ligne de financement dédiée au soutien à la restructuration financière des petites et moyennes entreprises a validé, mercredi, le dossier d'une société opérant dans le secteur agroalimentaire, pour un montant d'environ 9,5 millions de dinars.

Selon un communiqué du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, l'activité de cette société s'inscrit dans la stratégie nationale industrielle. Elle consiste à valoriser les déchets des huileries en extrayant l'huile des noyaux d'olive et en transformant le reste de la pâte en produits de chauffage biologiques conditionnés, principalement destinés à l'exportation.

La réunion de la commission s'est tenue en présence du directeur général de la promotion des PME ainsi que de représentants de la Banque centrale, du ministère des Finances, de la Société tunisienne de garantie et du Conseil bancaire et financier. Trois dossiers d'entreprises y ont été examinés, dont deux relevant du secteur des matériaux de construction. Les rapports de suivi de leurs programmes de restructuration économique et financière, engagés depuis deux ans, ont également été présentés.

Le ministère a rappelé que depuis son lancement, le mécanisme de soutien à la restructuration financière des PME a permis la validation de 150 programmes de restructuration, pour un engagement global de l'État de près de 331 millions de dinars, répartis comme suit :