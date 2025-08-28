Congo-Brazzaville: Fin du séminaire de formation des entraîneurs locaux

La direction technique nationale de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a organisé, du 6 au 26 août, au complexe sportif de Pointe-Noire, le 3e module de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence C de la Confédération africaine de football (CAF). Au total, trente entraîneurs ont pris part à cette formation pour parfaire leurs connaissances globales.

Organisée avec l'accord de la CAF, cette formation a regroupé une trentaine d'entraîneurs locaux, l'enjeu principal était de leur permettre de se préparer de manière approfondie et, surtout, de s'équiper des compétences nécessaires pour concevoir un projet de jeu efficace. Elle leur a également permis de créer un environnement d'apprentissage propre à l'épanouissement des jeunes talents tout en s'appropriant, bien sûr, des exigences de nouvelles dispositions de la CAF.

Durant cette formation, ces entraîneurs ont abordé différentes thématiques, notamment la gestion, la direction, la pédagogie et la communication de l'entraîneur. Pour leur permettre de lier la théorie à la pratique, chacun d'eux a passé 45 minutes d'évaluation pratique sur le terrain et plus de 15 minutes de débriefing.

En somme, cette formation a aidé les entraîneurs à améliorer leurs analyses du jeu et d'élever ainsi leur niveau. Lors de la cérémonie de clôture, ces entraîneurs ont témoigné du bon déroulement des cours et de leur contenu très étoffé. Pour ce faire, ils ont ensemble souhaité que de tels stages se multiplient et se pérennisent. Ensuite, ils se sont engagés à se conformer, au regard des instructions reçues, à toutes les exigences de la CAF. S'inscrivant dans la dynamique de la CAF, cette formation vise à renforcer les compétences techniques des entraîneurs et à les aligner sur les standards exigés par l'instance africaine du football.

En effet, la CAF a instauré un système de licences pour garantir une progression qualitative du niveau des clubs en Afrique, et la licence C en constitue l'une des exigences-clés. L'institution veut révolutionner les aspects-clés du football continental. En mettant en place un système de licences qui vise à donner une impulsion qualitative au secteur, notamment sur le volet technique au niveau des entraîneurs.

Notons que la CAF a relevé son niveau d'exigences pour être admis désormais sur le banc des clubs. C'est dans ce sens que la Fécofoot a organisé ce stage de formation axé sur l'acquisition et la vulgarisation des différentes compétences théoriques et pratiques relatives à la Licence C de la CAF.