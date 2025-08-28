Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - « La Nouvelle République » et le CCEC liés par un accord

Le directeur général du groupe national de presse « La Nouvelle République », Anasth Wilfrid Mbossa, et le président du Congrès des chefs d'entreprises du Congo (CCEC), Paul Nestor Mouandzibi Ndinga, ont signé, le 27 août, à Brazzaville un contrat de « partenariat stratégique ».

A travers ce partenariat signé en présence du directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Antoine Oviobo Ethai, l'une des parties s'attend à être visible et plus grande et l'autre s'exalte à être soutenue, le tout avec des actions biens connues. « Nous scellons en ce jour le sort de nos deux entités.

La visibilité, le soutien sans faille et inconditionnel aux chefs d'entreprises du Congo par les médias augureraient des perspectives non négligeables au patronat du Congo. Dans l'autre sens, l'action patronale permettra à coup sûr au groupe national de presse " La Nouvelle République " de redorer son blason et d'améliorer ses prestations. Dans ce magma communicationnel fluide, chacun se retrouvera. Par ailleurs, le plus grand bénéficiaire empruntera la route qui mène au développement de notre cher et beau pays le Congo », a expliqué le directeur général de la Nouvelle République, sans aller en profondeur sur les termes du contrat.

Anasth Wilfrid Mbossa s'est, en effet, engagé à ne ménager aucun effort afin d'obtenir des résultats, dit-il, indescriptibles, sans pareils, reluisants et bénéfiques pour le bien du CCEC et du groupe national de presse La Nouvelle République. Créée par décret 98-389 du 09 novembre 1998, à l'issue de la fusion médiatique du quotidien « Mweti », du mensuel « Congo magazine » et du journal de sports « Le Stade », le groupe national de presse « La Nouvelle République » dispose désormais d'une édition numérique qui publie à travers un site Internet www.lanouvellerepublique.cg, une télévision en ligne La NRTV...

Ces différents contenus en tous supports de diffusion sont relayés, à en croire son directeur général, à travers plusieurs chaînes dont C-direct, La Russie d'aujourd'hui (Russia Today), Sputnik, Fraternité matin en Côte d'Ivoire ; Le Jornal de Angola, Le quotidien du peuple (Chine).

« Cette date restera gravée en marbre dans nos mémoires. Une histoire est souvent tronquée lorsqu'elle est contée par un plus fort, donc un gagnant, un bénéficiaire. Mais, par contre, dans cette entente, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, il n'y a ni bénéficiaire ni perdant, les clauses de l'accord énoncent bien le caractère gagnant-gagnant des deux parties et nous en sommes fièrs, en toute responsabilité », a-t-il conclu, saluant l'appui indéfectible du ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, pour l'aboutissement de cet accord de partenariat.

Une initiative à multiplier

Le président du CCEC a, de son côté, déclaré que loin d'être un simple acte administratif, la signature de cet accord revêt une dimension historique, car il unit deux piliers essentiels du développement du pays : l'économie et la communication. « L'une produit, innove et investit ; l'autre éclaire, informe et relie. Ensemble, elles constituent un moteur incontournable pour le progrès national », a-t-il rappelé.

Selon Paul Nestor Mouandzibi Ndinga, depuis sa création, le CCEC s'est fixé, entre autres missions de représenter et défendre les intérêts légitimes des entrepreneurs congolais ; de promouvoir le dialogue constructif avec les pouvoirs publics, de stimuler l'innovation et l'investissement, et de contribuer activement à la création d'emplois ainsi qu'au développement social du Congo. Conscient du fait qu'aucune ambition ne peut se réaliser sans une communication claire, crédible et efficace, surtout dans le monde actuel, où entreprendre exige également d'informer, de sensibiliser et de convaincre, le CCEC a choisi « La Nouvelle République » comme partenaire stratégique.

« C'est dans cet esprit que nous avons trouvé en notre partenaire, le groupe de presse La Nouvelle République, un allié naturel. Votre rôle dépasse la simple diffusion d'informations : vous êtes un vecteur de démocratie, de transparence et de cohésion sociale, un relais indispensable entre les institutions, les entreprises et la société civile. Le partenariat que nous signons aujourd'hui dépasse la technique : il incarne une vision partagée où la productivité rencontre la visibilité, et il affirme notre volonté commune de donner une voix forte, crédible et durable au secteur privé congolais, au niveau national comme à l'international », a-t-il commenté, invitant chaque partie à considérer ce partenariat comme un outil stratégique au service du développement des entreprises.

Supervisant la signature de cet accord, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Antoine Oviobo Ethai, a salué ce genre d'initiatives qui sont souvent rares dans le pays. « Je crois que ce genre d'initiatives devraient être copiées par les autres. On s'unit pour être plus fort et plus efficace », a-t-il déclaré exhortant les deux parties à respecter les engagements pris.