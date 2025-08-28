Congo-Kinshasa: Promotion de la paix - Culpac transmet au DG Kazumba l'invitation officielle des députés européens

La Cité de la paix, siège du Conseil universel pour la paix des nations et continents (Culpac) située dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, a accueilli, le 27 août 2025, un hôte de marque, le directeur général de l'Office de gestion et du fret multimodal (Ogefrem), William Kazumba Mamboyo. Il est venu recevoir des mains du directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, l'invitation officielle des députés européens.

Le Dg Daniel Santu Biko du Culpac a exprimé sa profonde joie que William Kasumba ait effectué personnellement ce déplacement jusqu'à la Cité de la paix pour recevoir l'invitation des élus éuropéens. Daniel Santu a, dans ses mots, rappelé l'engagement pris lors de la remise du Trophée de la paix durable décerné à l'Ogefrem le 7 mai dernier. « A cette occasion, nous avions évoqué l'événement d'aujourd'hui : la remise officielle de l'invitation des députés européens à participer à la conférence internationale intitulée : "Pour une paix durable en République démocratique du Congo", prévue le 1er octobre 2025 au Parlement européen à Bruxelles », a-t-il dit.

S'adressant à son hôte, Daniel Santu a ajouté : «Cette initiative est le fruit de votre engagement exemplaire, de votre bravoure et de votre soutien indéfectible à la volonté politique de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et de son gouvernement, dans leur noble combat pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Ce combat que nous avons eu l'honneur de soutenir lors de notre programme organisé au Palais du Peuple à Kinshasa trouve aujourd'hui un écho international ». Daniel Santu a conclu ses dires en exprimant sa profonde gratitude au directeur général William Kazumba pour sa contribution à la concrétisation du programme crucial, « à un moment où l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale et le massacre de sa population sont enfin reconnus sur l'échiquier mondial après plus de trente années de silence ».

Livrant ses impressions à l'issue de la cérémonie, le directeur général Kazumba a confié : «Mes impressions, ce sont des sentiments de grande joie et de satisfaction pour le travail que ne cesse d'abattre la direction générale du Culpac, parce que dans cette mission de consolidation de la paix pour notre pays, le Culpac a porté le flambeau très haut et cette invitation est le couronnement du travail abattu par cet organe de consolidation de la paix durable en RDC, et je suis vraiemnt interpellé et touché par cet acte, mais c'est aussi une responsabilité de chacun de nous, comme patriote, à accomapagner le chef de l'Etat, qui, depuis son accession à la tête du pays, a promis aux Congolais, après plus de 30 ans de guerres, plus de 10 millions de morts, que cela s'arrête ».

William Kazumba a fait remarquer que le Congo n'a jamais agressé personne, entouré par neuf pays frères, et ne pense qu'à l'entretien de bonnes relations diplomatiques et de rapports de bon voisinage. « Et nous ne comprenons pas pourquoi il y a de morts de trop, de morts innocents au Congo, parce que certains pays voisins estiment que le Congo est un champ de bataille ; et le chef de l'Etat avait pris l'engagement de procurer à son peuple une paix durable, et dans tous ses efforts, le Culpac a fait pratiquement de la promesse du chef de l'Etat son cheval de bataille, dans toutes les actions qu'il ne cesse de mener, dans les lobbying qu'il ne cesse de faire, il n'évolue que dans le sens de réaliser cette grande ambition, grande promesse du président de la République », a-t-il dit.

Et de réaffirmer la disponibilité de la direction de l'Ogefrem d'intérioriser cette vision du chef de l'Etat, de répondre présent à l'appel du Culpac. « Nous sommes donc là pour prendre cette invitation avec responsabilité et engagement patrioque pour qu'ensemble avec Culpac, nous puissions tenir ce flambeau de la paix durable que nous voulons tous dans notre pays », a conclu le directeur général de l'Ogefrem.