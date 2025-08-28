Congo-Kinshasa: Vol du câble d'alimentation de la morgue de l'hôpital REKAPI à Kisangani

27 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des inciviques ont volé, il y a quelques jours, le câble d'alimentation de la morgue de l'hôpital REKAPI, situé à Kisangani, dans la province de la Tshopo.

Le directeur des ressources humaines de cet établissement hospitalier, Jean-Claude Ngalia, a livré cette information à la presse à l'issue d'une visite guidée, mardi 29 aout, dans la morgue.

Il a qualifié cet acte de sabotage visant à décourager les investissements.

« Nous nous posons la question : n'y a-t-il pas quelque chose derrière ? Car c'est un acte de sabotage. Comment voulez-vous qu'une personne vienne, comme la dernière fois, prendre 1 mètre de câble et 3 mètres de câble de terre ? Pour nous, c'est une manière de chercher à nous déstabiliser. Nous avons ici des corps sans vie, et sans alimentation en énergie électrique, nous allons assister à leur putréfaction », s'est plaint Jean-Claude Ngalia.

Il affirme par ailleurs avoir saisi la justice afin que les personnes appréhendées et gardées par le Groupe mobile d'intervention (GMI) servent d'exemple.

