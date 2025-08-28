Congo-Kinshasa: L'Archevêque de Lubumbashi s'oppose à la démolition du Lycée Lubusha

L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, a exprimé, mardi 29 août, son opposition à la démolition du Lycée Lubusha, une école catholique située à Luisha, à 80 km de Lubumbashi sur l'axe Likasi.

Il s'est exprimé à ce sujet dans son homélie prononcée lors du culte dominical.

Le prélat catholique a déploré que cet établissement scolaire soit toujours menacé par les activités minières.

« Deux sociétés chinoises d'exploitation minière, COMILU et Excellent, qui extraient du cuivre et du cobalt, poursuivent leurs opérations jusque dans la zone où se trouve l'école. Pourtant, le Lycée Lubusha existe depuis un demi-siècle, bien avant l'implantation de ces sociétés dans la région », a expliqué Mgr Fulgence Muteba.

Il a également souligné que cette école constitue un patrimoine, affirmant avec fermeté qu'il n'en autorisera pas la délocalisation de son vivant.

« Le site de Luisha fait partie de ce qu'on appelle une zone d'interdiction, car les activités minières sont incompatibles avec celles de l'éducation et de la spiritualité. Les enfants étudient pendant que l'on fait du bruit avec des explosifs. Il y a aussi la question de l'écosystème. Et puis, l'endroit abrite un cimetière, c'est un patrimoine culturel. Luisha ne sera pas délocalisée », a-t-il insisté.

Selon Guardia Magazine, l'exploitation minière dans la concession du Lycée Lubusha avait été suspendue en septembre 2022 par le ministre des Mines de l'époque, afin de permettre des investigations. Toutefois, cette décision n'a jamais été suivie d'exécution.