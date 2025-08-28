Congo-Kinshasa: Le PDDRCS remet des cartes à plus de 100 ex-miliciens démobilisés à Kalemie

27 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) a entamé, mardi 26 août, l'opération de remise de cartes à une centaine d'ex-miliciens démobilisés à Kalemie, dans la province du Tanganyika.

La coordonnatrice nationale adjointe du PDDRCS a lancé cette opération en présence des représentants des groupes armés, des leaders communautaires et des autorités provinciales.

Marie-Chantal Lumba a assuré que les bénéficiaires de ces cartes auront accès à certains projets de réinsertion.

Elle a expliqué que la province du Tanganyika avait amorcé ce processus de paix depuis un certain temps.

« Les autorités provinciales ont réussi à dialoguer, à convaincre et à montrer aux groupes armés qu'il existait une autre manière de servir le pays. Nous sommes actuellement à l'étape de la démobilisation, car le désarmement a déjà été effectué », a souligné Marie-Chantal Lumba.

Elle a également exhorté les jeunes à renoncer aux armes et à contribuer autrement au développement du pays.

« Le fait qu'ils aient déjà entamé le désarmement montre leur volonté de changer la façon dont fonctionnent les groupes armés, et surtout de mettre fin à ce type de phénomènes », a poursuivi la coordonnatrice nationale adjointe du PDDRCS.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

