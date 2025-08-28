Algérie: Les décisions du président de la République dans le secteur des transports, une réelle avancée en matière de sécurité routière

ALGER — Des associations et des organisations ont salué, mercredi, les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d'une réunion consacrée au secteur des transports, les considérant comme une réelle avancée en matière de sécurité routière.

Dans une déclaration à l'APS, le président de la Fédération nationale du transport de voyageurs et de marchandises, affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), M. Abdelkader Boucherit, a salué les décisions prises par le président de la République lors de cette réunion, notamment l'importation immédiate de 10.000 bus de transport de voyageurs neufs, et ce, après la décision de retrait des bus vétustes du parc national.

Selon lui, ces décisions à même de "renforcer la sécurité routière" sont "rassurantes pour les transporteurs privés" et le transport public en général.

Le même intervenant s'est également félicité des décisions relatives à la responsabilité civile et au contrôle des conducteurs, notamment pour la détection d'une éventuelle consommation de drogues, soutenant que "soumettre les conducteurs et les receveurs de bus au contrôle va dans l'intérêt de toutes les parties et contribue à la préservation de la sécurité publique".

Le président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), M. Mustapha Zebdi, a, lui aussi, salué ces décisions qu'il juge "nécessaires", soulignant que les mesures relatives à la définition des responsabilités "contribueront à la recatégorisation des causes des accidents de la route", ce qui "incitera toutes les parties à faire montre de plus de professionnalisme".

Dans le même sillage, il a relevé la nécessité de "réguler l'activité des auto-écoles afin d'éviter tout dépassement dans la délivrance des permis de conduire".

Pour sa part, la présidente de l'Association nationale des moniteurs professionnels d'auto-écoles, Mme Nabila Ferhat, a indiqué que "le renforcement du contrôle et la stricte application du code de la route contribueront à réduire les accidents de la route", affirmant que l'extension de la responsabilité aux parties chargées des routes et de leur entretien, aux auto-écoles et aux établissements de contrôle technique des véhicules constitue "une réelle avancée" en matière de sécurité routière.

De son côté, le chercheur et expert international en sécurité routière, M. Morsli Amrani, a précisé que ces mesures "cruciales" s'inscrivent dans le cadre des efforts de prévention des accidents de la route.

Le renouvellement du parc national de transport routier est une "mesure nécessaire et une étape importante vers la modernisation du secteur des transports", a-t-il dit.

Pour rappel, le président de la République avait présidé, mardi, une réunion consacrée au secteur des transports, lors de laquelle des décisions historiques et importantes ont été prises, notamment l'importation immédiate de 10.000 bus de transport de voyageurs neufs pour remplacer les anciens et l'importation immédiate et massive de divers types de pneus pour véhicules.

Il a également été décidé d'élaborer de nouvelles législations relatives à la réglementation de la circulation routière, d'imputer la responsabilité civile aux auteurs d'accidents de la route, de renforcer les centres de contrôle pour détecter une éventuelle consommation de drogues ou de substances psychotropes et d'étendre la responsabilité en cas d'accidents aux parties chargées de la réalisation et de l'entretien des routes, aux auto-écoles et aux organismes de contrôle technique des véhicules.