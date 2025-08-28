Algérie: Près de 124 milliards de centimes en monnaie nationale et plus d'un million d'euros saisis à Oran

ALGER — Le Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) d'Oran a démantelé un réseau criminel composé de neuf (09) individus et saisi près de 124 milliards de centimes en monnaie nationale, plus d'un million d'euros, ainsi que d'autres sommes en devises étrangères, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé.

"Dans le cadre des efforts des services de la Sûreté nationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le crime organisé, un réseau criminel organisé dangereux, constitué de neuf (09) individus, a été démantelé lors d'une opération qualitative menée sous la supervision du parquet compétent", a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'opération a permis également "la saisie et la récupération de près de 124 milliards de centimes en monnaie nationale, de plus de 1.080.000 euros, de plus de 94.000 dollars, ainsi que d'autres sommes en devises étrangères et de 14 véhicules touristiques", ajoute la même source.

"Cette opération qualitative a été menée grâce à l'exploitation minutieuse d'informations qui ont permis aux enquêteurs du service régional, en coordination avec les services de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem, de procéder à la saisie d'une importante somme en monnaie nationale dissimulée à l'intérieur d'un véhicule utilitaire de marque Master", lit-on dans le communiqué.

Après l'élargissement du champ des recherches dans cette affaire, "deux individus membres du réseau criminel ont été arrêtés, outre la perquisition du logement qu'ils exploitaient et la saisie d'autres sommes en monnaie nationale et en devises étrangères".

Au cours de l'enquête, les éléments du SRLCO ont "récupéré deux sommes d'argent en devises étrangères (plus d'un million d'euros et 94000 dollars) dissimulées dans un véhicule de luxe appartenant à l'un des suspects au niveau d'un quartier d'Oran".

Les enquêtes de terrain menées par les investigateurs du SRLCO ont abouti à "l'identification et à l'arrestation de 4 autres membres du réseau criminel, en coordination avec les services de la sûreté de la wilaya de Relizane, et à la saisie d'une autre somme d'argent à Alger dans un local commercial appartenant à l'un des suspects".

L'enquête préliminaire dans cette affaire a permis "l'arrestation de 9 suspects (4 agents publics et 5 opérateurs économiques) qui ont été présentés, le 26 août, devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier d'Alger", note le communiqué.