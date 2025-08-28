Algérie: Importation de bus et de pneumatiques - Des organisations professionnelles saluent les décisions importantes du président de la République

ALGER — Plusieurs organisations professionnelles et associations activant dans le domaine des transports ont salué les décisions éminemment importantes prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'importation immédiate de 10.000 bus de transport de voyageurs neufs et à l'importation massive de divers types de pneumatiques pour véhicules, les qualifiant d'important pas dans la politique nationale de sécurité routière à même de garantir la sécurité des voyageurs et la pérennité de l'activité des transporteurs.

La décision du président de la République relative à l'importation massive de divers types de pneumatiques pour véhicules s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la politique qu'il a décidée et qui repose sur le recours immédiat à l'importation lorsque la production nationale dans un domaine donné ne répond plus aux besoins nationaux, dans une approche axée, d'une part, sur l'efficacité, l'exploitation optimale des ressources et l'encouragement des opérateurs nationaux, et, d'autre part, sur la prise en charge rapide des besoins nationaux en produits et services.

Ces décisions ont été prises, mardi, lors d'une réunion consacrée au secteur des transports, présidée par le président de la République, qui a ordonné "l'importation immédiate de 10.000 bus de transport de voyageurs neufs pour remplacer les anciens, sous la supervision du ministère de l'Industrie" et "l'importation immédiate et massive de divers types de pneus pour véhicules".

Il a également été décidé, lors de cette réunion, "l'élaboration et la présentation à la prochaine réunion du Conseil des ministres, de nouvelles législations relatives à la réglementation de la circulation routière, notamment en ce qui concerne les modalités de délivrance du permis de conduire".

Il a aussi été décidé d'"imputer la responsabilité civile aux auteurs d'accidents de la route", de "soumettre les conducteurs à un contrôle périodique" et de "renforcer les centres de contrôle pour détecter une éventuelle consommation de drogues ou de substances psychotropes".

Dans le cadre des décisions prises, "la responsabilité en cas d'accidents sera étendue, pour la première fois, aux parties chargées de la réalisation et de l'entretien des routes, aux auto-écoles, aux organismes de contrôle technique des véhicules, ainsi qu'à toute autre partie dont la responsabilité serait établie dans des accidents".

Il a, par ailleurs, été décidé de "charger les services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales d'intensifier les contrôles à travers l'ensemble du territoire national afin de veiller à la stricte application du code de la route et de lutter ainsi contre le terrorisme routier".

A cet égard, l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a salué les décisions prises, estimant qu'elles "reflètent une vision stratégique profonde visant à développer le secteur des transports, à moderniser son infrastructure et à renouveler son parc national, au bénéfice de l'économie nationale et des citoyens".

Dans une déclaration à l'APS, le Secrétaire général de l'UGCAA, Issam Bedrissi, a précisé que cette démarche est "cruciale pour le renouvellement du parc national d'autobus, l'amélioration des conditions de travail des transporteurs et de la sécurité des voyageurs et le renforcement de la sécurité routière selon des normes modernes".

Les décisions prises ont vocation à "moraliser les pratiques professionnelles et administratives dans le secteur des transports" et à "ancrer une approche participative renforçant la confiance entre l'Etat et la société", a-t-il estimé.

L'UGCAA et l'ensemble des fédérations affiliées (transport public de personnes et de marchandises, agences de contrôle technique des véhicules, auto-écoles, centres de formation des conducteurs, taxis) soutiennent ces décisions historiques et sont pleinement disposées à les accompagner en coordination avec le Gouvernement.

De son côté, Abdelkader Boucherit, chargé de la gestion de la Fédération nationale de transport public de voyageurs et de marchandises, a indiqué que ces décisions "confirment la prise en charge effective par l'Etat des transporteurs publics", notamment après la décision de retrait des bus vétustes de plus de 30 ans.

Abondant dans le même sens, l'Académie nationale de sécurité routière a salué ces décisions, les qualifiant de "tournant majeur" dans la politique nationale de sécurité routière, reflétant "la volonté politique de mettre fin au terrorisme routier".

Le président de l'Académie, M. Ali Chekian, a souligné que ces mesures visent à hisser la qualification des conducteurs et à renforcer la sensibilisation à la sécurité routière selon une approche intégrée englobant les dimensions juridique, institutionnelle et sécuritaire, affirmant la disponibilité de l'Académie à accompagner ces réformes à travers la formation, le soutien technique et la sensibilisation.

De son côté, l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a plaidé pour le développement de programmes de formation au profit des conducteurs et des receveurs de bus, appelant à mettre fin à la concurrence déloyale dans le secteur, au regard des risques qu'elle fait peser sur la profession et sur les voyageurs.

L'ANCA a également appelé les transporteurs à respecter le code de la route et les consignes des agents de la Sûreté, de la Gendarmerie et de la Protection civile.