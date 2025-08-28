Afrique: IATF 2025 - Journée d'information dimanche prochain au CIC

ALGER — Le ministère de la Communication organisera, dimanche prochain, au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), une journée d'information consacrée aux préparatifs de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué.

Cette journée d'information portera sur "les préparatifs en cours pour l'organisation de cet événement économique d'envergure et sur ses enjeux", et qui devrait générer d'"importants acquis" en ce sens, selon la même source.

Cet événement qui sera présidé par le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, avec le Commissaire de la 4e édition de l'IATF, M. Larbi Latrèche, et l'expert et consultant en stratégie et en développement durable, M. Mouloud Khelif, "apportera aux journalistes et aux professionnels de la presse des informations significatives, tant en investissements qu'en diversification industrielle, d'échanges et d'intégration intra-africaine", ajoute le communiqué.