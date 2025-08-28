Afrique: IATF 2025 - Journée d'information dimanche prochain au CIC

27 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Communication organisera, dimanche prochain, au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), une journée d'information consacrée aux préparatifs de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), a indiqué mercredi le ministère dans un communiqué.

Cette journée d'information portera sur "les préparatifs en cours pour l'organisation de cet événement économique d'envergure et sur ses enjeux", et qui devrait générer d'"importants acquis" en ce sens, selon la même source.

Cet événement qui sera présidé par le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, avec le Commissaire de la 4e édition de l'IATF, M. Larbi Latrèche, et l'expert et consultant en stratégie et en développement durable, M. Mouloud Khelif, "apportera aux journalistes et aux professionnels de la presse des informations significatives, tant en investissements qu'en diversification industrielle, d'échanges et d'intégration intra-africaine", ajoute le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.