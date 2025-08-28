Algérie: Foot/ Ligue 1 Mobilis (2e journée) - USM Alger-MC Alger au bonheur des puristes

ALGER — La 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi, samedi, et dimanche, sera marquée par une affiche de gala avec le "big derby" algérois entre l'USM Alger et le MC Alger, alors que le promu le MB Rouissat, aura à coeur de confirmer son départ en fanfare, en recevant le MC El-Bayadh.

Considéré comme le sommet de la journée, le derby algérois mettra aux prises deux formations qui ambitionnent de jouer les premiers rôles cette saison. Contraints au repos lors de la première journée, après le report de leurs matchs respectifs, l'USMA et le MCA s'affronteront, une fois n'est pas coutume, au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Sous la conduite du revenant Abdelhak Benchikha, l'USMA voudra frapper un grand coup d'entrée devant son éternel rival, une manière d'entamer le nouvel exercice du bon pied.

De son côté, le MCA, double champion d'Algérie en titre, cherchera à confirmer ses ambitions et viser la passe de trois, cela passera par un début réussi, sous la houlette du coach sud-africain Rhulani Mokwena, très attendu à l'occasion de ce test grandeur nature.

Cette deuxième manche du calendrier sera également marquée par les débuts à domicile des deux nouveaux promus, le MB Rouissat et l'ES Ben Aknoun.

Le premier, qui a réussi à se hisser pour la première fois de son histoire en Ligue 1, et qui a glané ses trois premiers points parmi l'élite, lors de la journée inaugurale sur le terrain de la JS Saoura (2-1), accueillera le MC El Bayadh, qui, en revanche, a raté ses débuts avec une défaite, à la maison, face au CS Constantine (0-2).

L'ES Ben Aknoun, qui revient en Ligue 1 après une saison passée en Ligue 2 amateur, aura un test de taille à domicile face au vice-champion d'Algérie, la JS Kabylie, qui s'est qualitativement renforcée en engageant notamment les deux internationaux: l'attaquant Aymen Mahious et le défenseur Zinédine Belaïd.

Le CR Belouizdad, 3e au classement final la saison dernière, dont le derby qui devait se jouer lors de la première journée face au MCA avait été reporté, débutera par un autre derby : celui face au Paradou AC, tenu en échec à domicile face à l'ASO Chlef (0-0), la semaine dernière.

Le Chabab qui espère reconquérir le titre de champion, perdu en 2024, est appelé à bien négocier ce rendez-vous, pour éviter un faux-départ d'autant que le PAC de l'entraîneur Dziri Billel, abordera ce match avec l'intention de se racheter.

L'ASO Chlef croisera le fer avec l'USM Khenchela dans une confrontation indécise, alors que l'ES Mostaganem, sauvée in-extremis de la relégation et battue en lever de rideau du championnat, à Béjaia face à l'Olympique Akbou (1-0), sera face à un vrai test sur ses terres face au CS Constantine, qui a idéalement entamé la saison en allant gagner à El-Bayadh.

L'ES Sétif, auteur d'un nul à Khenchela (1-1), retrouvera son antre du 8-mai 1945, à l'occasion de la réception de la JS Saoura, dos au mur après le surprenant revers concédé à Béchar devant le MBR.

Enfin, le stade de l'Unité maghrébine de Béjaia abritera un duel qui promet entre l'Olympique Akbou et le MC Oran, deux équipes qui visent à confirmer leur bonne entame de saison.