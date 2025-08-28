Afrique: Cyclisme/Tour de Kurpie - Victoire au sprint de l'Algérien Yacine Hamza

ALGER — Le coureur international algérien Yacine Hamza, sociétaire du club professionnel Madar Pro Cycling Team, a remporté mercredi la première étape du Tour de Kurpie (Pologne), épreuve inscrite au calendrier l'Union cycliste internationale (UCI, catégorie 2.2).

Disputée sur un parcours de 128,3 km entre Kadzidlo et Kadzidlo, cette étape a été bouclée par Hamza en 2h 43min 20s, devançant au sprint, le Polonais Hubert Grygowski et le Sud-Africain Emile Van Niekerk, ce dernier évolue également sous les couleurs de l'équipe algérienne, qui ont franchi la ligne dans le même temps.

Grâce à ce succès, le champion d'Algérie s'est emparé du maillot jaune de leader du classement général, ainsi que du maillot vert du classement par points (20 pts).

Ses coéquipiers se sont également illustrés : Hamza Amari a pris la 7e place, tandis qu'Anes Riahi a terminé 14e, tous deux crédités du même chrono que le vainqueur.

Au classement par équipes, le Madar Pro Cycling Team occupe la première place avec un temps global de 8h10:00.