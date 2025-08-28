Afrique: Cyclisme/Tour de Kurpie - Victoire au sprint de l'Algérien Yacine Hamza

27 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le coureur international algérien Yacine Hamza, sociétaire du club professionnel Madar Pro Cycling Team, a remporté mercredi la première étape du Tour de Kurpie (Pologne), épreuve inscrite au calendrier l'Union cycliste internationale (UCI, catégorie 2.2).

Disputée sur un parcours de 128,3 km entre Kadzidlo et Kadzidlo, cette étape a été bouclée par Hamza en 2h 43min 20s, devançant au sprint, le Polonais Hubert Grygowski et le Sud-Africain Emile Van Niekerk, ce dernier évolue également sous les couleurs de l'équipe algérienne, qui ont franchi la ligne dans le même temps.

Grâce à ce succès, le champion d'Algérie s'est emparé du maillot jaune de leader du classement général, ainsi que du maillot vert du classement par points (20 pts).

Ses coéquipiers se sont également illustrés : Hamza Amari a pris la 7e place, tandis qu'Anes Riahi a terminé 14e, tous deux crédités du même chrono que le vainqueur.

Au classement par équipes, le Madar Pro Cycling Team occupe la première place avec un temps global de 8h10:00.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.