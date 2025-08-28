Afrique du Nord: Athlétisme/Championnats arabes U18 - L'Algérie bonifie sa moisson de quatre médailles d'argent

TUNIS — La sélection algérienne (garçons/filles) des moins de 18 ans d'athlétisme a bonifié de quatre médailles d'argent, sa moisson à la 11e édition des Championnats arabes de la catégorie, à l'issue de la troisième journée de compétition, disputée mardi au Complexe Sportif Radès de Tunis.

Ces nouvelles médailles ont été l'oeuvre de Karima Achiche au 3000 mètres/plat, Malak Bellouz au lancer du javelot, et Yasmine Belfou au saut à la perche (filles), ainsi que Zakaria Touahria au 3000 mètres/plat chez les garçons.

Une moisson qui porte le total provisoire de la sélection algérienne à douze unités : 1 or, 9 argent et 2 bronze, alors que le pays hôte, la Tunisie, caracole largement en tête du classement, avec un total de 20 médailles : 7 or, 6 argent et 7 bronze.

L'unique médaille d'or récoltée par l'Algérie jusqu'ici, a été l'oeuvre de l'excellent Abdelkader Mahrez, au 10.000 mètres/marche, avec un chrono de 47:18.58, devant le Tunisien Mountadher Nedjlaoui (49:04.09) et l'Egyptien Youcef Mohcen Ramadan (53:33.63).

Les cinq précédentes médailles d'argent, quant à elles, ont été l'oeuvre Smaïl Bouziza au 400 mètres, Mohamed Benyeghzer au 110m/haies, Mouatez Belhabib au saut en longueur, Mourad Brakni au saut en hauteur, et Yasmine Bouallaga au 800 mètres.

Enfin, les deux médailles de bronze ont été remportées par Narimène Djalit au 100m/haies (14.52) et Fatma Zohra Guessoum au 5000m (25:17.64.).

La compétition se poursuivra jusqu'au 27 août, avec la participation des Algériens, qui sont présents avec un nombre total de 34 athlètes (garçons et filles).

Outre l'Algérie, les autres pays engagés dans cette compétition sont : le Sultanat d'Oman, la Palestine, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, Bahreïn, la Somalie, le Soudan, le Maroc, la Syrie, le Qatar, le Koweït, le Liban, l'Egypte, la Libye, et la Tunisie, pays hôte de la compétition.