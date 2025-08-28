Afrique: Mini Basket - Le festival africain à Jijel reporté au 8 septembre

ALGER — Le festival africain de Mini-Basket, initialement prévu du 2 au 5 septembre à Jijel (Est de l'Algérie), a été officiellement reporté aux dates du 8 au 10 septembre 2025, a annoncé mercredi la Fédération algérienne de basket-ball (FABB).

Selon l'instance fédérale, ce report intervient à la suite d'une correspondance de la Fédération africaine de basket-ball (FIBA Afrique), dont la délégation avait besoin d'un délai supplémentaire pour finaliser les procédures administratives liées aux déplacements et à l'obtention des visas.

La manifestation, qui se tiendra dans les mêmes conditions organisationnelles que celles prévues initialement, réunira environ 400 jeunes basketteurs issus de 15 pays, encadrés par quelque 70 entraîneurs, parmi lesquels figurent d'anciennes gloires du basket-ball africain.

Organisé en collaboration avec la fondation de la FIBA, Basketball for Good, le festival de Mini-Basket s'inscrit dans le programme de développement de la discipline sur le continent. Il a pour objectif de favoriser la détection des talents, mais aussi de promouvoir un environnement positif et éducatif pour les jeunes à travers la pratique du basket-ball.