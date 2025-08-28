Algérie: Hadj 1447h/2026 - Annonce de la liste préliminaire des agences de tourisme et de voyages habilitées

ALGER — L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, mercredi dans un communiqué, la liste préliminaire des agences de tourisme et de voyages habilitées à participer à l'organisation de la saison du Hadj 1447h/2026.

La liste préliminaire des agences de tourisme et de voyages habilitées à participer à l'organisation de la saison du Hadj 1447h/2026, comprend les deux opérateurs nationaux "Touring voyages Algérie", et "l'Office national du tourisme", ainsi que 48 agences de tourisme et de voyages, précise le communiqué.

"Les agences de tourisme et de voyages ayant participé à l'opération peuvent introduire un recours écrit concernant les résultats du 27 au 30 août à midi, "le recours doit être adressé au ministre des Affaires religieuses et des Wakfs dans une enveloppe scellée, et déposé auprès de l'ONPO- directrice de l'activité du pèlerinage- Kouba dans les délais susmentionnés, indique le communiqué.