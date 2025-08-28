Algérie: ONPO - 506 agences autorisées jusqu'a présent à organiser la Omra pour la saison 1447h

ALGER — L'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a indiqué, mercredi dans un communiqué, que le nombre d'agences autorisées à organiser la omra pour la saison 1447 de l'Hégire avait atteint, jusqu'au 25 août, 506 agences, et que l'inscription et le retrait du cahier des charges se poursuivaient jusqu'au 12 novembre prochain.

Le nombre des agences candidates, à la date du 25 août courant, s'élèvait à 692 agences, indique le communiqué, précisant que 560 agences ont déposé leurs dossiers, dont 506 dossiers ont été acceptés après examen.

Les nombre des mandataires saoudiens a atteint 209, dont 198 sont contractuels et 11 inscrits, conclut le communiqué.