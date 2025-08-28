Algérie: Djelfa - Hamlaoui organise une rencontre avec les acteurs de la société civile

DJELFA — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissam Hamlaoui, a animé, mercredi à Djelfa, une rencontre avec des représentants de la société civile, afin de recueillir leurs idées et d'écouter leurs préoccupations.

Dans son intervention à cette rencontre abritée au théâtre régional "Ahmed Benbouzid", en présence du wali, Djahid Mous, Mme Hamlaoui a rappelé que l'Observatoire avait lancé cet été "une première expérience à travers l'organisation de six (6) universités d'été à travers le pays".

Elle a annoncé que des rencontres spécialisées seront organisées à partir de samedi prochain, au profit des associations dans divers domaines.

"Nous commencerons avec les associations culturelles, puis celles dédiées aux personnes à besoins spécifiques, ainsi que les associations du secteur de la santé et des comités de quartiers", a-t-elle précisé, notant que l'ONSC "compte beaucoup sur l'implication de ces associations dans la lutte contre le fléau de la drogue".

La responsable a, par ailleurs, invité les associations à s'inscrire sur la plateforme numérique de l'Observatoire, afin de prendre part aux différentes rencontres programmées et de bénéficier des sessions de formation lancées dans ce sens.

Mme Hamlaoui a loué, à cette occasion, le niveau des initiatives et des idées présentées par les acteurs locaux de la société civile, soulignant l'importance de leur implication dans le renforcement du développement local.

De leur côté, les représentants de la société civile de Djelfa ont exprimé leur satisfaction à l'égard de l'organisation de ce type de rencontres qui "contribuent à renforcer le rôle de la société civile dans la promotion du bénévolat, l'édification du pays, son développement et sa protection contre tous les dangers".

Auparavant, Mme Hamlaoui a donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité au profit de plusieurs communes reculées, avant de se rendre dans la wilaya déléguée de Messaad, où elle a écouté les préoccupations et propositions des acteurs associatifs en matière de développement.