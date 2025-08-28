Algérie: Une colonie de vacances dédiée aux meilleurs élèves de la langue amazighe à partir de jeudi à Bejaïa

ALGER — Le Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA) organise, à partir de jeudi, une colonie de vacances destinée aux meilleurs élèves de la langue amazighe et ce, dans le cadre de la deuxième phase de l'opération de jumelage entre les communes de Timimoun et Akbou, selon un communiqué de cette institution.

Le coup d'envoi de cette colonie qui se poursuivra jusqu'au 5 septembre prochain, sera donné sous la supervision du secrétaire général du HCA et du wali de Bejaïa, avec le soutien et l'accompagnement du ministère de la Jeunesse.

Les participants bénéficieront d'un "programme pédagogique, culturel et récréatif varié visant à promouvoir la langue amazighe et renforcer sa place dans le milieu scolaire, et inculquer l'esprit de citoyenneté et l'ouverture sur la diversité culturelle", précise la même source.

Cette initiative constitue "une étape concrète pour renforcer la coopération institutionnelle et éducative entre les différents acteurs des secteurs de l'Education nationale et de la Jeunesse, tout en mettant en valeur le rôle central du HCA dans l'accompagnement et la promotion de l'enseignement de la langue amazighe".

Elle offre aux élèves "un espace de qualité alliant apprentissage, loisirs et éducation aux valeurs de la société, et contribue ainsi à renforcer le sentiment d'appartenance à une grande Nation", ajoute le communiqué du HCA.