Algérie: Beni Abbes - Le Croissant rouge algérien lance une grande caravane médicale dans les zones isolées

27 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

BENI ABBES — Le Croissant rouge algérien (CRA) a lancé, mercredi, une grande caravane médicale dans la wilaya de Beni Abbes, dans le cadre de ses efforts de terrain visant à garantir une couverture sanitaire dans les zones enclavées, a indiqué sa cellule de communication.

Selon la même source, cette initiative concernera les communes de Tabelbala, Beni Abbes et Kerzaz, et se poursuivra pendant trois jours.

S'inscrivant dans les programmes de solidarité sanitaire de l'organisation, cette caravane vise à offrir des soins médicaux complets aux populations des zones enclavées. Elle mobilise des équipes médicales spécialisées composées de médecins dans diverses disciplines, ainsi que des équipes paramédicales dotées de moyens de diagnostic modernes et d'équipements de secours avancés.

L'objectif de cette opération est de réaliser des consultations médicales approfondies, de poser des diagnostics sur place, d'assurer une prise en charge thérapeutique et de distribuer gratuitement les médicaments nécessaires.

La démarche contribuera à améliorer les indicateurs de santé locaux et à renforcer la culture de la prévention parmi les habitants.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de prise en charge sanitaire des zones isolées, a été largement saluée par les populations locales, qui ont exprimé leur gratitude envers le CRA et ses partenaires pour ces efforts de solidarité qui soulagent les malades et rapprochent les services de santé des citoyens.

A noter que de nouvelles caravanes médicales sont prévues dans d'autres wilayas, selon un programme préétabli, visant les zones à priorité sanitaire, en appui aux efforts de l'Etat pour étendre la couverture médicale et promouvoir l'équité en matière de santé.

