Cote d'Ivoire: Football - Alban Lafont, ex-gardien espoir français, a choisi le pays

À l'approche des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde, le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus. Grande surprise : Alban Lafont, ancien international français et convoité par le Burkina Faso, rejoint finalement les Éléphants. Une sélection inattendue qui suscite de nombreux commentaires et relance la concurrence dans les buts ivoiriens.

« On va commencer avec les trois gardiens de but, Yaya Fofana, Kone Mohamed et Alban Laffont ». En dévoilant sa liste, Emeres Faé a pris de court les journalistes et les supporters qui ne savaient pas jusqu'ici la nationalité sportive ivoirienne d'Alban Laffont. « A partir du moment où on l'a sélectionné, c'est qu'administrativement il est Ivoirien, sinon ce ne serait pas permis de le sélectionner, donc il est Ivoirien, justifie Faé. C'est un gardien de qualité, c'est un joueur vraiment déjà très très content de nous rejoindre et très pressé de venir honorer sa première sélection qui va venir et qui va nous apporter toute son expérience. »

L'analyste sportif Patrick Djité salue un recrutement de belle facture. « On l'attendait en équipe de France, il était très convoité par l'équipe nationale du Burkina, il vient avec les éléphants du Côte d'Ivoire. C'est une très grosse prise comme celle d'Evan Ndika pour dire qu'au-delà des critiques qu'on peut formuler, la cellule recrutement de la fédération travaille très bien. »

Emerse Faé a tenu à préciser que Yaya Fofana reste le numéro un, Jean-François Agbodi pense que l'arrivée d'Alban Laffont va créer une émulation. « On sait que c'est un gardien de grande classe. Sa présence aux côtés de Yaya Fofana va booster un peu le gardien numéro un ivoirien, parce que là, il y aura une sorte de concurrence au niveau des gardiens. »

Quant à son lien avec la Côte d'Ivoire, Alban Laffont le tient de son arrière-grand-mère née ivoirienne en 1916 à Bingerville.