Maroc: Tourisme au pays - La colère de la diaspora face à la hausse des prix

Chaque été, des milliers de Marocains résidant à l'étranger (MRE) convergent vers leur pays d'origine. C'est devenu au fil des ans un rituel. En 2024, ils représentaient près de la moitié des arrivées touristiques du royaume. Mais cette année, un esprit de révolte souffle parmi les MRE qui dénoncent l'augmentation des prix.

L'été marocain 2025 a été marqué sur les réseaux sociaux par des vidéos virales montrant la colère des Marocains résidant à l'étranger (MRE) face aux tarifs pratiqués dans le pays.

Des vidéos devenues virales qui ont alimenté le débat

L'une d'entre elles, tournée mi-juillet à Saïdia, station balnéaire très fréquentée par les MRE, montre un jeune homme refusant catégoriquement de payer 5 euros pour se garer. Cette séquence filmée dans une voiture a fait le buzz.

Saïdia et ses plages ont enregistré en 2025 une baisse de leur fréquentation, selon Zoubir Bouhoute, un expert en tourisme. Les autres zones touristiques sont également concernées par ces témoignages. Les Marocains résidant à l'étranger se révoltent. Ils en ont marre d'être pris pour des pigeons. L'amour du pays, le plaisir de retrouver sa famille, ne peuvent pas tout justifier. De plus en plus, certains songeraient à séjourner ailleurs, en Turquie ou au Portugal par exemple.

Un créateur de contenu sur Tiktok tente d'inverser la tendance en expliquant que les commerçants comptent sur de bonnes saisons estivales pour s'en sortir financièrement. Les MRE ont en effet déjà changé leurs habitudes de consommation, lit-on dans un article de la presse marocaine. Ils dépensent moins, ils vont plus rarement au restaurant, ne descendent plus à l'hôtel aussi souvent, se tournent davantage vers leurs résidences secondaires ou leur famille pour le logement.

Les professionnels du tourisme face à un nouveau défi

Du côté des opérateurs touristiques marocains, certains préfèrent voir le verre à moitié plein et appuient leur argumentaire sur l'augmentation continue du nombre de MRE. Plus 13 % pour l'été 2025, selon les dernières données officielles. Un chiffre qui pourrait être trompeur. C'est en tout cas ce qu'affirme Zoubir Bouhoute. Si l'activité continue d'augmenter, la hausse est moins rapide qu'avant. Il observe un certain ralentissement.

Dans les médias marocains, les critiques de ces Marocains résidant à l'étranger ont été au coeur d'un intense débat cet été. À longueur d'article, les éditorialistes se sont demandés si leurs plaintes étaient justifiées ou non. Malgré la relation spéciale qu'ils entretiennent avec le Maroc, les MRE sont peut-être, tout simplement, des touristes comme les autres et les opérateurs du secteur vont devoir repenser leur offre.