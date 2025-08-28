Congo-Kinshasa: Est du pays - Un millier d'habitations sinistrées après un incendie à Bukavu

En République Démocratique du Congo (RDC), la ville de Bukavu a été de nouveau frappée par un nouvel incendie mardi 26 aout. Le sinistre, survenu dans le quartier populaire de Cimpunda, dans la commune de Kadutu, a réduit en cendres environ 1000 habitations construites majoritairement en planches. Selon la société civile locale, au moins deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées.

« Nous avons compté deux morts, trois blessés, près de 1800 ménages sans abri et environ 1000 maisons incendiées. Pour le moment, la population dort à la belle étoile », explique Maître Maurice Mirindi, rapporteur adjoint du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu.

Cette catastrophe survient à quelques jours de la rentrée scolaire, alors que, selon lui, « les parents se préparaient déjà ». Mais « le feu a ramené tout à zéro », déplore-t-il.

Des incendies récurrents à Bukavu

La société civile tire également la sonnette d'alarme face à la répétition de ces drames. « Toutes les deux semaines, on enregistre au moins cinq incendies dans la ville de Bukavu », rappelle Maurice Mirindi. Avec l'approche de la saison des pluies, les sinistrés restent sans assistance et sans politique publique de relogement.

Face à l'urgence, la société civile lance une chaîne de solidarité et appelle les autorités congolaises ainsi que les organisations humanitaires à « intervenir dans l'urgence ».