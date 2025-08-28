Togo: Des prisonniers politiques entament une grève de la faim

Au Togo, à la prison civile de Lomé, Abdoul Aziz Goma, citoyen irlandais d'origine togolaise, a annoncé, mercredi 27 août, le début d'une grève de la faim illimitée. Arrêté en décembre 2018 lors de manifestations contre le pouvoir et condamné cette année à dix ans de prison, il pourrait être rejoint dans les prochains jours par d'autres détenus.

« Je vous annonce qu'à partir de ce 27 août 2025, j'entame une grève de la faim illimitée », écrit Abdoul Aziz Goma dans un courrier adressé au professeur David Dosseh, coordinateur du mouvement Togo Debout. Victime de tortures qui lui auraient causé une paralysie partielle, il exige la libération de tous les détenus politiques - l'ASVITTO (Association des victimes de la torture au Togo) en recense une centaine actuellement - et dénonce les conditions de détention : prisons surpeuplées, mauvais traitements, manque de soins et procès inéquitables.

Atcholi Kao, président de l'ASVITTO, alerte sur la situation. Interrogé par Magali Lagrange de la rédaction Afrique de RFI, il rappelle que « les prisonniers réclament leur libération conformément aux décisions de justice de la CEDEAO et aux procédures spéciales de l'ONU ».

Mais, souligne-t-il, « le gouvernement togolais n'a pas bougé et continue de garder toutes ces personnes de façon arbitraire. Il y en a qui sont déjà morts du fait des mauvaises conditions de détention et aussi des actes de torture qu'ils auraient subis. C'est une situation très, très inquiétante ».

L'ASVITTO suit de « très très près » l'évolution de cette grève de la faim, pour « savoir comment cette situation va être gérée par les autorités togolaises », signale Atcholi Kao.

Contacté par RFI, le ministère de la Justice n'a, pour l'heure, pas donnée suite.