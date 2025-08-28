Madagascar: Elections sénatoriales - La CENI propose la date du 11 décembre

La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a validé la tenue des élections sénatoriales sans les chefs de région et de province.De son côté, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a proposé la date du 11 décembre pour le scrutin. La décision finale appartient désormais au gouvernement. Évaluation.

En attendant, un atelier d'évaluation à mi-parcours se tient à Mahajanga du 26 au 29 août. « Pour la CENI, c'est l'occasion d'évaluer les actions menées durant les précédents scrutins, allant de la présidentielle aux communales, en passant par les législatives », a indiqué son président, Dama Arsène Andrianarisedo. L'exercice consiste à tirer les leçons du passé en relevant à la fois les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées.

Propositions

Avant l'ouverture de l'atelier, des suggestions avaient déjà été recueillies auprès des partis politiques, des organisations de la société civile et des acteurs électoraux. Les 150 participants issus des 6 provinces auront la tâche de rassembler ces propositions en vue de l'élaboration d'un texte de réforme électorale.

Futures réformes

Cet atelier s'inscrit dans un calendrier électoral chargé. Avec la perspective des sénatoriales, la CENI souhaite démontrer sa volonté de renforcer la transparence et la crédibilité du processus. Les recommandations issues de ces travaux devraient servir de base à de futures réformes, essentielles pour la stabilité politique et la confiance des électeurs.