Bénin: Lancement de la construction de quatre centrales photovoltaïques

28 Août 2025
Radio France Internationale

Le Bénin va bientôt voir éclore quatre centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 60 MW. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par le groupe panafricain Axian Energy et son partenaire béninois Sika Capital. Ces centrales viendront s'ajouter à d'autres projets solaires et éoliens lancés ces dernières années. Le Bénin veut avoir 30 % de renouvelable dans son mix électrique d'ici à 2030, contre 16 % aujourd'hui.

Ces centrales photovoltaïques pourront alimenter en électricité l'équivalent de 50 000 foyers raccordés au réseau. Actuellement, la part du renouvelable dans la production d'électricité au Bénin est estimée autour de 16 %.

« L'énergie qui sera produite viendra directement sur le réseau pour améliorer le mix énergétique, et donc augmenter la puissance produite par les énergies renouvelables, parce qu'aujourd'hui, ils ont des centrales essentiellement thermiques et ils importent de l'énergie », explique Benjamin Memmi, le directeur général d'Axian Energy, l'entreprise qui développe le projet, joint par Pauline Gleize, du service Environnement.

Ces quatre centrales seront réparties du sud ou nord-ouest du pays, à Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou. Gilles Parmentier, fondateur d'Africa REN et bon connaisseur des renouvelables, souligne l'intérêt de ne pas faire non pas une, mais plusieurs centrales.

« On ne peut pas faire des centrales solaires de la taille qu'on souhaite. La capacité du réseau, c'est comme un tuyau. À un moment donné, s'il n'y a plus de capacité sur la ligne, on ne peut plus envoyer d'électricité, on ne peut plus en rajouter. On est obligé de tenir compte de la taille du pays, de la taille du réseau, de la capacité de la ligne pour déterminer la capacité de la centrale solaire qu'on va pouvoir faire », précise Gilles Parmentier.

Développer du stockage par batterie

L'un des enjeux et une prochaine étape, espère Benjamin Memmi, sera entre autres de développer du stockage par batterie pour injecter de l'électricité aux heures de pointe et quand le soleil est couché.

En attendant, l'heure est au bouclage financier. Pour ces quatre centrales, l'investissement global est évalué à 45 millions d'euros. Trente cinq millions d'euros sont financés avec le soutien de deux institutions du financement du développement, IFC et Proparco, groupe AFD.

Au Bénin, le taux de couverture électrique est autour de 42 %, avec de grandes disparités entre les zones urbaines et rurales. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime qu'une personne sur deux n'a pas accès à l'électricité en Afrique sub-saharienne alors que 40 % des radiations solaires mondiales touchent cette région. Et si le continent a doublé ses capacités de production d'énergie propre en dix ans, le renouvelable africain ne pèse que 2 % des capacités mondiales.

