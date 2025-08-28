Soudan: Au moins neuf personnes sont décédées suite aux inondations

28 Août 2025
Radio France Internationale

Au Soudan, au moins neuf personnes sont décédées dans le nord du pays après de fortes pluies qui ont provoqué des crues et des inondations. La saison des pluies s'étend du mois de juin au mois de septembre et touche généralement le sud et le sud-est du pays. Mais ces dernières années, les régions désertiques du nord ont également été touchées, causant d'importants dégâts

Au Soudan, en début de semaine, des pluies torrentielles ont frappé la ville d'Ad-Damir, dans l'État du Nil, au nord de la capitale Khartoum. Selon un responsable de la protection civile, les eaux de crue entourent toujours cinq quartiers de la ville, rendant l'accès difficile. Des inondations ont par ailleurs submergé certaines parties de la route principale reliant Khartoum à Atbara, à environ 300 kilomètres au nord, coupant la circulation dans la région.

La saison des pluies au Soudan a atteint son pic au mois d'août et touche surtout le sud et sud-est du pays. Mais ces dernières années, les précipitations ont de plus en plus atteint les régions désertiques du nord.

Des terres agricoles inondées

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plus au sud, dans l'État de Gedaref, les autorités ont signalé qu'approximativement 600 maisons avaient été endommagées et près de 3 500 hectares de terres agricoles ont été inondés.

Enfin, des inondations également au Darfour où d'importantes précipitations ont bloqué des routes et des ponts, empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire à des milliers de déplacés.

Mardi 26 août, les autorités météorologiques ont émis une alerte orange pour Khartoum ainsi que pour les États voisins du Nil et du Nil Blanc, invoquant un « risque élevé » de nouvelles précipitations et orages.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.