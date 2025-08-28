Soudan: Au moins neuf personnes sont décédées suite aux inondations

Au Soudan, au moins neuf personnes sont décédées dans le nord du pays après de fortes pluies qui ont provoqué des crues et des inondations. La saison des pluies s'étend du mois de juin au mois de septembre et touche généralement le sud et le sud-est du pays. Mais ces dernières années, les régions désertiques du nord ont également été touchées, causant d'importants dégâts

Au Soudan, en début de semaine, des pluies torrentielles ont frappé la ville d'Ad-Damir, dans l'État du Nil, au nord de la capitale Khartoum. Selon un responsable de la protection civile, les eaux de crue entourent toujours cinq quartiers de la ville, rendant l'accès difficile. Des inondations ont par ailleurs submergé certaines parties de la route principale reliant Khartoum à Atbara, à environ 300 kilomètres au nord, coupant la circulation dans la région.

La saison des pluies au Soudan a atteint son pic au mois d'août et touche surtout le sud et sud-est du pays. Mais ces dernières années, les précipitations ont de plus en plus atteint les régions désertiques du nord.

Des terres agricoles inondées

Plus au sud, dans l'État de Gedaref, les autorités ont signalé qu'approximativement 600 maisons avaient été endommagées et près de 3 500 hectares de terres agricoles ont été inondés.

Enfin, des inondations également au Darfour où d'importantes précipitations ont bloqué des routes et des ponts, empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire à des milliers de déplacés.

Mardi 26 août, les autorités météorologiques ont émis une alerte orange pour Khartoum ainsi que pour les États voisins du Nil et du Nil Blanc, invoquant un « risque élevé » de nouvelles précipitations et orages.