Congo-Kinshasa: Un incendie fait 5 morts à Bukavu

27 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Cinq personnes sont mortes et une centaine de maisons, complètement calcinées, lors d'un nouvel incendie survenu mardi 26 aout dans le quartier Chimpunda, commune de Kadutu à Bukavu.

L'origine du drame reste encore inconnue. Les familles sinistrées lancent un cri de détresse, en cette période où les parents se préparent à la rentrée scolaire.

Ce mercredi matin, sur le site du sinistre, c'était la désolation.

Sur place, seuls quelques tôles calcinées et des débris métalliques témoignent de ce qui fut autrefois les avenues Funu B et Nyamulagira.

La mosaïque colorée de maisons en planches, souvent entassées les unes sur les autres, appartient désormais au passé. Pour les victimes, c'est la perte des fruits de plusieurs années de dur labeur.

Bébé Mulegwa, l'un des jeunes notables de la zone, appelle à une mobilisation urgente en faveur des familles touchées. À quelques jours de la rentrée scolaire, il estime que l'heure est venue de faire preuve de solidarité nationale.

Depuis juillet, près d'un millier de maisons ont été ravagées par les flammes à Bukavu. Parmi les causes récurrentes de ces catastrophes, il y a notamment :

  • les constructions anarchiques
  • les feux de cuisson mal maîtrisés
  • les installations électriques vétustes
  • l'absence d'un service habile de protection civile.

