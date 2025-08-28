Afrique: Le Togo monte au filet à Abidjan

L'équipe nationale togolaise de beach volley participe actuellement à la Coupe des Nations de la zone 3, qui se tient à Abidjan sous l'égide de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB).

Logés dans la poule B, les Éperviers croisent le fer avec des adversaires solides : le Nigeria, le Ghana et le Bénin.

Ce tournoi sous-régional, qui se poursuit jusqu'au 31 août, est bien plus qu'un simple rendez-vous compétitif. Il sert de véritable banc d'essai pour les Togolais, en pleine préparation pour la Coupe du monde prévue en novembre prochain à Adélaïde, en Australie.

Le Togo, récemment qualifié pour la première fois de son histoire à ce niveau mondial, veut évaluer son niveau de jeu et affiner les derniers détails avant d'affronter l'élite mondiale. Cette qualification historique est le fruit d'un travail acharné et de performances solides, qui ont permis au pays de bousculer l'ordre établi sur le continent.

Longtemps dominée par des puissances telles que l'Égypte, le Cameroun, l'Algérie ou encore le Nigeria, la scène africaine du beach volley assiste à une montée en puissance du Togo, qui redistribue peu à peu les cartes.