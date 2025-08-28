Congo-Kinshasa: Fusillades à Bunia - 8 suspects aux arrêts

Huit présumés criminels ont été arrêtés à Bunia et Mambasa dans le cadre de l'enquête sur les attentats perpétrés à Bunia entre fin juillet et début août 2025, et qui avaient fait quatre morts et plusieurs blessés. Ils sont poursuivis pour meurtre, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes, a précisé mercredi 27 août l'auditorat militaire.

Parmi les huit prévenus, deux ont été arrêtés à Mambasa, à 180 kilomètres de Bunia. L'un des suspects, militaire des FARDC, a d'ailleurs conduit les enquêteurs jusqu'à l'endroit où il avait dissimulé une arme, selon l'avocat général militaire à l'auditorat militaire supérieur de l'Ituri.

Tous sont actuellement entre les mains de la justice et seront renvoyés devant le tribunal militaire de garnison de l'Ituri. Quant aux six autres prévenus, dont une femme, ils ont été arrêtés à Bunia.

Selon le colonel-magistrat Kumbu Ngoma, ces arrestations ont commencé samedi dernier.

Les enquêtes se poursuivent pour retrouver d'autres complices, impliqués notamment dans la fusillade de Yambi Yaya, le 30 juillet, et celle de Toulouse en face de l'Epo/Ville, le 5 août dernier, en plein centre-ville de Bunia.

Quatre personnes avaient trouvé la mort lors de ces deux fusillades qui avaient également fait de nombreux blessés, semant ainsi la panique parmi la population locale.