Cameroun: Présidentielle - Le programme de Samuel Hiram Iyodi sera présenté dans les prochaines semaines

Le candidat du Front des Démocrates Camerounais ( FDC ) à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'a révélé au cours d'un think tank organisé ce dimanche à Yaoundé, avec divers acteurs de la société civile camerounaise.

Invité à un think tank au quartier Bastos, à la résidence de Marie- Hélène KEMAYOU, promotrice du cabinet de Communication MH KONSULT, Samuel HIRAM IYODI a saisi cette opportunité pour échanger avec les acteurs de la société civile, conviés par la maîtresse des lieux, pour entourer son hôte de marque.

Les échanges ont été enrichissants, et permis d'en savoir encore plus sur ce jeune candidat à l'élection présidentielle, qui somme toute, a une incroyable maîtrise de la fonction suprême à laquelle il aspire, et surtout sa fluidité sur la mise en oeuvre de son programme politique.

Et puisque seul le manifeste du candidat du FDC ( 12 Clés pour libérer le Cameroun dès octobre 2025 ) est encore disponible, Samuel HIRAM IYODI a annoncé la présentation de son programme politique, dans les prochaines semaines. Il s'agira selon l'homme politique, de dire exactement aux électeurs comment il mettra en oeuvre chacun des chapitres de son programme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

' Nous avons compris que les Camerounais souhaitent une offre politique de rupture. Notre programme ne porte pas sur la jeunesse, mais sur de nouveaux acteurs politiques', a-t-il répondu à un convive.

Alliance et forme de l'État

Si Samuel HIRAM IYODI n'exclut pas ce mécanisme politique, il précise toutefois que s'il a du respect pour les aînés, il s'inscrit en faux contre ce paramètre comme devant étouffer les ambitions des cadets.

' Je refuse qu'il me soit opposé mon jeune âge pour prétendre à quoi que ce soit. Seuls nos programmes politiques doivent nous donner des prétentions. Je connais des candidats à cette élection présidentielle, qui n'ont pas de programme mais qui sont prêts à nous opposer l'argument de notre jeune âge pour nous reléguer au second plan. Cela n'est d'aucune pertinence, et ça, je ne l'accepte pas', a-t-il averti. Mais il a tout de même conclu sur ce volet que ' dans les prochaines semaines, il y aura des aînés qui vont nous rejoindre. Interpelé sur la forme de l'État, Samuel HIRAM IYODI a affirmé sans ambiguïté : ' je suis profondément fédéraliste.'

Système d'imposition

Samuel HIRAM IYODI préconise le versement de 30% d'impôts collectés aux communes ; 30% aux régions, et 40% à l'État central. Toujours au sujet des impôts, le candidat du FDC a implicitement tancé le rôle nocif jusqu'ici joué à tort ou à raison par l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature ( ENAM ). Samuel HIRAM IYODI a déclaré : ' l'ENAM doit former des serviteurs et non des princes. La corruption permet aux plus médiocres de gérer les plus méritants.'

Crise anglophone et dépouille du Président AHMADOU AHIDJO

Élu président de la République, et relativement à la crise politico- militaire qui sévit dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, Samuel HIRAM IYODI fait savoir qu'il se donnerait 100 jours pour convaincre les groupes armés de déposer les armes. Pour le candidat du FDC, les restes du Président AHMADOU AHIDJO doivent être rapatriés. Selon Samuel HIRAM IYODI, le 3ème chef d'État du Cameroun devra nécessairement être fédérateur, pour dissiper les tensions latentes ou manifestées.

Et pour cela, il faut aussi selon lui, exprimer une réelle reconnaissance à l'endroit des figures historiques de la lutte d'indépendance du Cameroun, avec par exemple, la création d'une faculté de médecine Félix MOUMIÉ ; une faculté de médecine OSSENDÉ AFANA. Ne voulant pas passer pour un enchanteur, Samuel HIRAM IYODI a indiqué qu"il y a des situations qui vont nécessiter plus de temps comme l'endettement. Les Camerounais ne seront pas patients envers le prochain Président. Ils ne pourront pas lui accorder qu'ils ont accordée à Paul BIYA.' Samuel HIRAM IYODI s'indigne de ce que la plus grande avenue de Yaoundé soit baptisée ' Avenue Kennedy'. ' Il faut sortir du néoclassicisme : nous réapproprier notre Histoire. Il faut appeler UM NYOBE combattant pour la liberté et non maquisard.

Et pour cela, nous avons des leviers : l'éducation et l'espace public. Il s'agit d'un travail de la pensée positive. Chaque semaine, entre 7 h - 7h 05, l'hymne national sera chanté à travers le pays, et notamment le couplet que nous avons abandonné : [tu es la tombe où dorment nos pères. Le jardin que nos aïeux ont cultivé ...] Sur ce volet, Samuel HIRAM IYODI conclut que s'il est élu président de la République, il travaillera à ce que le Cameroun nous donne un minimum de fierté

Sortir du franc CFA

Lors du think thank organisé à la résidence de Marie- Hélène KEMAYOU au quartier Bastos à Yaoundé, Samuel HIRAM IYODI a dit qu'il dénoncerait les accords de coopération monétaire entre le Cameroun et la France. Concrètement, le candidat du FDC préconise un dialogue avec l'ensemble des chefs d'État de la CEMAC.

Samuel HIRAM IYODI a la dent particulièrement dure contre cette monnaie coloniale toujours battue à Chamaillères en France, ainsi que le siège de veto accordé à la France au sein de la BEAC. Le plénipotentiaire du FDC à l'élection présidentielle du 12 octobre a décliné son penchant pour une coopération monétaire avec le géant voisin nigérian avec lequel le Cameroun partage une frontière de 1800 km. Même si le tapis rouge ne lui a pas été déroulé sur cet aspect, lui qui s'est vu rétorquer par un convive que le Naïra, monnaie du Nigéria, n'est pas fiable hors du Nigeria.

Politique sportive et logement social

Samuel HIRAM IYODI a affirmé sa volonté de rendre les fédérations sportives autonomes. Et pour ce faire, il accordera des exonérations fiscales aux entreprises qui financeront le sport. Sur le logement social, Samuel HIRAM IYODI déclare : ' le logement social profite à tout le monde sauf ceux à qui ces logements devraient revenir : les petites bourses

Samuel HIRAM IYODI se veut finalement l'architecte d'un nouveau Cameroun, qui devra faire de la place pour tout le monde. La présentation de son programme politique est annoncée pour les toutes prochaines semaines.